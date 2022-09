La Corte Suprema de Justicia se solidarizó con Cristina Kirchner y se comprometió a esclarecer el caso

La Corte Suprema de Justicia lanzó un comunicado en repudio al magnicidio que sufrió la vicepresidenta este jueves a la noche. Las acusaciones, cruces, embestidas, hicieron que la relación entre Cristina Kirchner y el máximo tribunal de la nación sea tirante. El mismo documento expresa el compromiso por parte de los jueces en «esclarecer» el atentado.

En la noche del jueves se vivió uno de los hechos más escandalosos, en el país, desde la vuelta de la democracia. Cristina Kirchner fue atacada por un hombre que portaba una pistola en la entrada a su departamento de Recoleta. El sujeto llegó a ponerse frente a la líder del Frente de Todos, le apuntó pero cuando gatilló la bala no salió y pudieron detenerlo.

Ahora se encuentra a disposición de la Justicia a la espera que tomen cartas en el asunto. Su nombre es Fernando Andrés Sabag Montiel, nacido en Brasil hace 35 años que no tenía la habilitación para la posesión de armas. De hecho, por este mismo motivo tiene una causa en su contra que data del 2021 que quedó sin efecto días después de iniciarse.

El arma de fuego sería calibre 0.38 y tenía cinco balas en su cargador aunque en la recámara no había ningún proyectil, por lo que al momento de gatillar no salió nada más que un chispazo. Ese fue el motivo por el cual esto no terminó en una tragedia social e institucional aunque la policía logró reducirlo rápidamente y ahora avanzan con los peritajes

Ante este hecho de tanta trascendencia a nivel nacional, regional y mundial, la Corte Suprema de Justicia quiso solidarizarse con la vicepresidenta. Pese a tener una relación totalmente rota, el máximo tribunal quiso hacerle llegar el repudio a los hechos: «La Corte Suprema de Justicia expresa su más enérgico repudio al atentado perpetrado contra la Sra. Vicepresidenta de la Nación y el compromiso de justicia para esclarecer este lamentable acto», reza el comunicado.

* Para www.elintansigente.com