Magnicidio a Cristina Kirchner: Hebe de Bonafini pidió la renuncia de Aníbal Fernández

Sigue la conmoción por el atentado que sufrió Cristina Kirchner en la noche del jueves cuando saludaba a sus seguidores. De pronto una persona sacó un arma, le apuntó y el disparo no salió. El hecho ocurrió sin ningún tipo de impedimentos. Es por eso que Hebe de Bonafini pidió la renuncia de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación.

Mientras la vicepresidente saludaba a sus seguidores e intentaba ingresar a su domicilio, un hombre que aún no fue identificado se impuso en la concentración y quedo frente a Cristina Kirchner. En ese momento se observó claramente en las imágenes de la Televisión Pública como un arma se posó en frente del rostro de la líder del Frente de Todos y se realizó una explosión.

Rápidamente su custodia controló la situación y redujo al individuo que ahora está a disposición de la Justicia que investiga el caso. Además, falta constatar si se trata de un arma de fuego legítima o réplica, lo que cambia considerablemente la carátula de la causa. Seguido a esto, escoltaron a la vicepresidente que ingresó a su vivienda mientras abajo la policía manejaba la situación.

Ante la impericia por parte de la Policía Federal, custodios, entre otros, Hebe de Bonafini pidió la renuncia de Aníbal Fernández como director de la cartera de Seguridad. El mensaje fue lanzado de inmediato consumado el magnicidio y a través de las redes sociales de las Madres de Plaza de Mayo. La dirigente se mostró indignada por la facilidad con que, por poco, asesinan a Cristina Kirchner.

«Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández. Y ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta”, escribió Hebe en una carta que fue posteada en las redes sociales de las Madres.

