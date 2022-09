José Luis Espert: «Discurso de odio es cuando se dice que los productores agropecuarios son oligarcas»

José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, manifestó que el discurso de odio es el que fomenta el Frente de Todos al decir que los productores agropecuarios son oligarcas que no quieren trabajar para la Argentina. En ese marco, Espert dijo que no hay violencia política en el país, porque no hay grupos de personas que se dedican a asesinar a personas que no piensa igual.

«Discurso de odio es cuando se dice que la prensa trata de socavar a un Gobierno elegido por el pueblo, discurso de odio es cuando se dice que los productores agropecuarios son oligarcas que no trabajan para la Argentina. El discurso del odio no viene de la Justicia que está investigando y que hasta ahora hay solo una acusación de un fiscal que dice que la señora en aquel entonces presidenta malversó fondos y formó parte de una asociación ilícita», señaló Espert en la Cámara de Diputados.

«Eso (el odio) está permanentemente en el discurso de ustedes (Frente de Todos) y particularmente de un presidente (Alberto Fernández) que convocó a un feriado nacional para hablar eso. Espero que un día sábado, los diputados sesionemos para solucionar los problemas que tienen la gente. Si Cristina tiene que terminar presa, que así sea», arremetió el economista liberal.

«No entiendo porqué la Cámara de Diputados se encuentra sesionando un día sábado un hecho de índole policial y que tiene que ser dilucidado por la Justicia. No hemos sido capaces de sesionar para solucionar los problemas tremendos que tienen la gente a la cual nosotros representamos como diputados», indicó el dirigente que fue excandidato a presidente de la Nación en 2019.

«Si hablamos de discursos de odio como lamentablemente el presidente se refirió en su discurso por cadena nacional hablando de que el odio viene de la política, la prensa y la Justicia… espero que no se esté refiriéndose a su propio partido. La oposición es absolutamente civilizada y participamos de todos los debates, respetando las instituciones», insistió Espert.

«El miércoles pasado se suspendió la sesión donde se iba a tratar el consenso fiscal para subir o no los impuestos que le hacen la vida un infierno a nuestro pueblo. Se iba a tratar Bienes Personales, no hemos tratado la Ley de Alquileres, la Ley de Abastecimiento que es una medida cavernícola de hace más de medio siglo y que todavía sigue vigente y le permite a cualquier secretarucho de comercio cerrar locales, fijar precios y decir cuánto se produce», argumentó el autor del libro La Argentina devorada, el libro de economía más leído en el país.

«Es una sesión donde solo nos congrega la política, la Justicia es la que tiene que emitir el fallo judicial sobre qué es lo que pasó en el domicilio de la vicepresidenta y es la policía la que tiene que trabajar en ese esclarecimiento. Se habló mucho de la violencia política y quienes han hablado de eso no tienen la menor idea de lo que es la violencia política. La violencia política eran grupos que se dedicaban a asesinar aquellos que no pensaban como otros. Hoy tenemos discrepancias políticas, nada más», concluyó.

* Para www.elintransigente.com