Vestirse cuando tu cuerpo empieza a cambiar”: la reflexión de Calu Rivero mientras transita su embarazo

Hace algunas semanas, Calu Riveroconfirmó que está esperando su primer hijo junto a Aíto de la Rúa. Y, feliz por este momento que está transitando, compartió en las últimas horas una reflexión en sus redes sociales sobre cómo afronta los cambios en su cuerpo mientras transita su embarazo.





Vestirse cuando tu cuerpo empieza a cambiar”, definió en una historia de Instagram para avisarles a sus seguidores a qué iba a referirse en un nuevo posteo. Luego, la actriz se explayó al respecto en una publicación donde se la puede ver junto a la diseñadora Nadine Zlotogora





Para poner en tema a sus seguidores, “Dignity” -como la artista eligió llamarse e incluso como figura en su documento desde septiembre de 2021- eligió una frase de Rihanna: “Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora mismo y no voy a estar avergonzada por eso”.





Luego, explicó cómo reaccionó cuando encontró la ropa ideal para atravesar su embarazo. “Qué momento ese cuando tu ropa ya no te es tan funcional porque no te entra y no querés salir disfrazada a la calle”, arrancó exponiendo



Y completó: “Estoy feliz con las prendas que encontré en lo de mi amiga Nadine Zlotogora. Siempre pensó en diseñar prendas para mujeres que jamás renuncian a la comodidad, ni en las texturas, ni los tejidos, ni en nada. Sigo encantada con el juego creativo de vestirme, con o sin panza”.

Fuente: TN