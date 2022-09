Un incendio en el escenario frenó el show de Tini Stoessel y desató un griterío: “Salven a la reina”

El episodio tuvo lugar el pasado sábado 3 de septiembre en Corrientes. Tini Stoessel estaba dando uno de los shows de la gira que tenía programada por el país, cuando fue sorprendida por un incendio que comenzó en el escenario.

Según trascendió, una bengala fue lo que originó el fuego en la escenografía. Afortunadamente nadie resultó herido y la situación no pasó a mayores, ya que gracias al rápido accionar de las autoridades pudieron contenerlo y continuar con el recital.

Algunos días atrás, el mundo del espectáculo se vio sacudido tras conocerse la noticia bomba de que los papás de Tini Stoessel se separaron, tras más de 27 años juntos. Una situación que nadie esperaba y tuvo un enorme nivel de repercusión.

La información sobre el fin de la relación entre Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera fue dada por la periodista Laura Ubfal. Según contó la especialista en espectáculos, ambos tomaron la decisión de culminar su relación amorosa. Una situación que nadie hubiese imaginado por todo lo que transmiten en la imagen pública.

Como consecuencia de lo ocurrido, el panelista Guido Záffora dio más detalles sobre la situación amorosa de los progenitores de Tini y aseveró: “Ellos ya no están juntos, están separados desde hace un tiempo largo. No conviven bajo el mismo techo. Se los vio juntos en los Premios Gardel, en los shows, pero ya no son pareja”.

Es por ello que desde ese momento se analiza cada movimiento al máximo, en búsqueda de una prueba de los pasos que tomaron los padres de Stoessel. En ese sentido, ahora surgió un indicio muy poderoso, una ratificación de una buena sinergia entre Alejandro y Mariana.

Por su parte, Tini Stoessel viajó a la provincia de Corrientes para continuar con su gira, que la ha llevado a diferentes puntos del país y a generar grandes aglomeraciones de público. En ese show, con miles y miles de fans, estuvieron los progenitores de la cantante.

Fuente: la100.cienradios.com