Barby Franco mostró su pancita pero el enorme regalo que le hicieron se llevó todas las miradas: “Hola seis meses”

Barby Franco se encuentra en la dulce espera luego de varios intentos por ser mamá junto a su prometido Fernando Burlando. La noticia la contaron ya hace dos meses, y hace algunas semanas nomás revelaron que el sexo del bebé es una nena. La flamante embarazada recibió un obsequio de un peluche de oso enorme, con el que posó en unas tiernas fotos para darle la bienvenida al sexto mes de embarazo.

Mientras se encuentran aguardando la llegada de la primera niña de la pareja, Barby contó algunos detalles acerca de la habitación de la beba, ya que quieren que tenga techo de chapa, para que pueda escucharse el ruido de la lluvia, como lo hacía ella cuando vivía en una casilla en la Villa 21-24 de Barracas.

También le consultaron si ya tenían decidido el nombre, pero Barby comentó que ese tema la tiene nublada ya que no sabe cuál elegir, además contó que Burlando quiere ponerle “Bárbara”, pero Franco no esta de acuerdo y argumentó: “Pobre nena, no y no!”.

Barbarita utiliza sus redes sociales para compartir el día a día del crecimiento de su pancita, y además contesta diversas preguntas de sus seguidores, fue por este medio que confesó que la nena nacerá durante los últimos días de diciembre y que aunque todavía no llegó al mundo recibe muchos regalos.

Fuente: la100.cienradios.com