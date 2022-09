Fuertes críticas de la oposición a Mayans por pedir la nulidad de la Causa Vialidad: “Buscan canjear impunidad por paz social”

El presidente del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, planteó que para que exista paz social en la Argentina hay que dar de baja el juicio en curso sobre el redireccionamiento de la obra pública, que tiene a Cristina Kirchner como la principal imputada, generó numerosas críticas de la oposición.

El senador formoseño sostuvo en Radio 10 que en el proceso judicial “se gestó el germen de la violencia extrema”. “Para mi hay que pararlo, porque está viciado de nulidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia, y porque agregaron pruebas fuera de término”, analizó en diálogo con Radio 10, y amplió: “Generaron en el fiscal (por Luciani) un ídolo con pies de barro, que hizo un show porque no tenía otra cosa”.

“Uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada. Hay que parar ese juicio, ¡hay que pararlo ya. ¿Queremos paz social?, empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso”, finalizó.

Los dichos del legislador, que días atrás pidió que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta en el 2023, no pasaron desapercibidos en la oposición.

“La justicia odia, la oposición odia, los medios de comunicación odian. Ellos aman solo a los que piensan lo mismo, informan lo que ellos quieren y no investigan los posibles delitos que cometen”, remarcó el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el senado, Alfredo Cornejo.

Para otro radical, como Luis Naidenoff, las declaraciones de su colega del Frente de Todos son “vergonzosas”, al tiempo que señaló: “La verdadera paz social es justicia e igualdad para todos, no impunidad para unos pocos”.

Pero los dichos de Mayans también generaron respuestas desde la otra Cámara del Parlamento. El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, dijo que “no son insólitos” los dichos del senador Mayans, sino q que “forma parte del objetivo de impunidad que vienen buscando. El camino es la paz, y también la verdad y la justicia”.

Según dijo a Infobae el legislador de Juntos por el Cambio, para Mayans “la paz y la justicia son moneda de intercambio para garantizar impunidad. Para los que creemos en la república y la división de poderes es inadmisible. Es una amenaza que no tiene lugar en democracia”.

Por su parte, el presidente del Bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, también manifestó sus críticas. “Mayans pide parar el juicio de Vialidad. Buscan la impunidad de Cristina, argumentando que es por la paz social. Aprovechan una situación repudiable que todos hemos repudiado en favor de sus intereses. No dan puntada sin hilo. Ya nada me sorprende del Kirchnerismo”.

“Nosotros queremos paz y queremos Justicia. No es paz o justicia es paz y justicia. En nosotros encontrarán una vía institucional para trabajar por más democracia y libertad, pero no cuenten con nosotros para garantizar impunidad”, agregó el legislador ante la consulta de Infobae.

Algo similar planteó el titular del bloque de la UCR, Mario Negri. “El presidente del bloque de senadores K pidió canjear la impunidad de Cristina por paz social. Aprovechan el repudiable atentado contra la Vicepresidenta para chantajear a la sociedad”.

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, señaló: “En nombre de la “paz social” nos bancamos políticos y sindicalistas millonarios, el despilfarro de los recursos del Estado y la entrega del espacio público. Ahora el colmo: el canje Mayans. Paz por impunidad. Solo con el imperio de la ley y sin impunidad habrá paz social”.

* Para www.infobae.com