Lali Espósito rompió el silencio y habló sobre los rumores de romance con Wos: “Nos reímos”

Lali Espósito esta a full con su gira por nuestro país, aunque en este momento se debe quedar en Buenos Aires ya que se encuentra haciendo los shows en vivo como jurada en La Voz Argentina. Sin embargo, a pesar de que se la ve tranquila románticamente por el hecho del ChapeTour, en los últimos días creció el rumor de un romance con el rapero Wos.

El rumor de noviazgo entre ambos cantantes fue celebrado en las redes sociales por los fanáticos. Tanta fue la repercusión que LAM encaró a Lali Espósito y le consultó sobre este nuevo affaire y ella rompió el silencio y aclaró cuál es su vínculo con su colega.

Entre varios temas de su vida, como su viaje a Qatar y su gira por el país, más conocido como el Chape Tour, el notero de LAM, quiso saber sobre los rumores que la vinculan con el famoso rapero, Wos:

“Que groso es Wos”, tiró el notero de LAM expectante por la respuesta de la cantante.

“Si, es muy groso. Se llevó todo en los Gardel, merecidísimo”, se limitó a decir Lali. “Muy fachero, Valentín es lo más”.

“¿Viste los portales que saltaban diciendo ´que pasa entre Lali y Wos´”?, lanzó Alejandro Castelo.

" Si, algo vi, obvio no te finjo demencia. Nos reímos con Valentín”, declaró la cantante. A lo que el notero apuntó a que el rapero fue a verla al show pero con él no hubo ChapeTour.

“Vino al show pero no él y otros amigos artistas estaban en unos palcos en la loma del culo del Movistar Arena”, exclamó excusándose Esposito ante la risa de Castelo. “Ellos vinieron a ver el show, esta muy bien”.

“Somos colegas. Nos dedicamos a la música los dos”, volvió a aclarar. “Ya nos conocemos, vino a mi show, sino no lo invitaría, invitó amigos que conozco y quiero. No estamos saliendo, me mata la pregunta”, concluyó Lali con una sonrisa que dejo a más de uno con dudas.

Y cerrando con el tema, Lali apuntó filosa contra el notero: “Si algo me identifica a mi, es que nunca vas a saber mucho de mi, sábelo, con eso te dejo, beso grande”, a lo que él asintió entre risas.

Fuente: la100.cienradios.com