"Dólar soja" reforzado: ¿podrá el BCRA comprar u$s 5.000 millones hasta fin de año?

La nueva normativa del "dólar soja" reforzado, cómo lo llaman en el mercado financiero, ha generado expectativas positivas en el mercado cambiario y provocó por la fuerte baja del dólar paralelo y de los dólares financieros alternativos que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los esos dólares esté por debajo del 100 por ciento. Ese valor de brecha no se observaba desde el 4 de julio pasado cuando abrió el mercado después de la renuncia del ministro de Economía, Martin Guzmán.

Por ese motivo uno de los grandes interrogantes mercado financiero local y de los analistas de Wall Street es saber si entre septiembre y diciembre próximo el BCRA logrará comprar unos 5.000 millones de dólares tal como proyectan en el equipo económico para aumentar las reservas internacionales netas del BCRA tal cómo está proyectado para fin de año en el acuerdo nuevo firmado con el FMI.

En el 2022 a pesar de los refuerzos al cepo cambiario y las mayores restricciones a las importaciones el BCRA lleva comprados nada más que unos 50 millones de dólares. En tanto que en el 2021 con un mercado cambiario menos restringido que el actual la autoridad monetaria compró más de 7.000 millones de dólares. Lo que agrava la situación con respecto al 2021 es que el balance cambiario muestra que en los últimos 5 meses el BCRA perdió unos 6.300 millones de dólares netos que el Fondo Monetario Internacional giró al país a fines de marzo de este año.

En aquel entonces, el desembolso del FMI incrementó las reservas brutas hasta superar los 43.000 millones de dólares, mientras que hoy están llegando a los 37.500 millones de dólares.

¿Se incrementan las reservas del Banco Central?

En su último informe la consultora Invecq señala que: "la buena noticia se encuentra en las últimas tres semanas, donde el Banco Central acumuló 15 ruedas seguidas sin venta de dólares, algo inédito en el año aunque por un escaso monto de 21 millones de dólares de compra en promedio por rueda. A su vez el informe señala que los depósitos en dólares del sector privado desaceleraron su caída, perdiendo 188 millones de dólares para alcanzar los 14.544 millones al cierre del mes de agosto, cuando en julio se habían perdido 917 millones".

Con medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, al ofrecer un dólar soja reforzado de 200 pesos hasta el 30 de septiembre al complejo exportador sojero el BCRA buscará comprar casi todo lo que perdió el BCRA en estos últimos 5 meses lo que representa una apuesta muy difícil del Gobierno y del propio Massa.

"Esta vez el gobierno va por un segundo intento, esta vez ofreciendo un dólar a $200 únicamente para el complejo exportador sojero. Con esta medida, que se extenderá hasta el 30 de septiembre, el gobierno asegura poder conseguir hasta 5.000 millones de dólares. De ser así, sería un gran alivio para el problema inmediato de la falta de dólares, pero que definitivamente no resuelve los problemas de fondo ni corrige la gran cantidad de distorsiones" explica el informe de de Invecq.

Por su parte, el especialista Salvador Di Stefano explicó a iProfesional que "la medida es un mamarracho monetario y cambiario, los sectores del campo no habían consensuado esta medida, pero se presentó como consensuada".

"Con respecto a las ventas futuras de los productores explica que el productor va a vender al complejo aceitero exportador si logra un precio superior a los $65.000 por eso la medida es un mamarracho. En relación a las inconsistencias que tiene esta medida en el mercado hay que destacar que el productor tiene la oportunidad de vender a un precio que es el 44% más alto que el actual, si esta diferencia se reduce a niveles del 20% no utilizará este recurso", indicó el experto.

En referencia a ese punto Di Stefano fundamentó que "el productor vende si lo dejan comprar dólares, si no lo dejan comprar dólares no va a vender lo que el gobierno espera. El productor hoy, si vende, no tiene maquinarias para comprar, faltan insumos que son fundamentales para la cadena, por eso no creo que haya muchas ventas".

¿Puede fracasar el nuevo dólar soja?

Por lo tanto, el "dólar soja" reforzado a $200 podría transformarse en un fracaso que podría generar como resultado más inflación por la suba del trigo y el maíz, como también un aumento considerable en los pasivos monetarios del BCRA por una mayor emisión de LELIQ. Esto último traerá como resultado una suba de los dólares alternativos. El otro aspecto contradictorio es que el BCRA capte dólares de la exportación de soja a $200 para que luego se lo venda a los importadores a 140 pesos que es el valor del dólar en el mercado oficial único de cambios.

"Además es probable que el productor venda la cosecha si el precio se mantiene por encima de los $65.000 la tonelada, si baja no va a vender nadie. El mayor problema de esta medida es que quien utiliza este beneficio no puede acceder al dólar billete. Como el peso no es ahorro, y el dólar oficial aumenta menos que la inflación, el productor no se siente seguro de vender y quedarse en pesos. Por otro lado, no hay mucha mercadería para comprar, en el mercado faltan camiones, camionetas, cosechadores, sembradoras, y muchos insumos vitales para la producción" señala el especialista.

Pasado un mes desde que Miguel Pesce anunció el nuevo programa para la liquidación de divisas proveniente de los exportadores agropecuarios, los resultados distan mucho de ser los esperados. Con la opción de poder usar un 30% de la liquidación para comprar dólar ahorro y el otro 70% para colocarlo a un bono atado a la evolución del dólar se buscó incentivar a los exportadores a que liquiden parte de su stock, y así lo hicieron por un total de 3.387 millones de dólares en el mes de agosto. Sin embargo, durante tal período el Banco Central no pudo atesorar nada de ese total, sino que por el contrario, terminó el mes con ventas por 520 millones de dólares.

En las actuales condiciones económicas y políticas que se han complicado luego del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el BCRA tiene muy pocos dólares lo que dificultará el pago de los vencimientos futuros con el FMI. En ese aspecto hay que señalar los 2.850 millones de dólares que vencen en septiembre y los 2.800 que vencen en octubre.

En el caso que el FMI no desembolse en octubre los 3.000 millones de Derechos Especiales de Giro que equivalen a unos 4.000 millones de dólares correspondientes a la revisión de las metas del segundo trimestre que negociará Sergio Massa y su equipo económico esta semana en los Estados Unidos es probable que falten dólares habrá para pagar los vencimientos del último trimestre del año.

* Para www.iprofesional.com