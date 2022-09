La China Suárez despidió al padre de Benjamín Vicuña con un emotivo mensaje: “Tata loco”

Recientemente se conoció la triste noticia de la muerte del padre de Benjamín Vicuña. En este contexto, la China Suárez lo despidió en sus redes. En su cuenta oficial de Instagram junto con un compilado de fotos y videos escribió: “Recuerdo el día que te conocí, ‘eri más linda que el sol’ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa.Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ‘Tata loco’”.

Finalmente cerró: “Para siempre ❤️”.

En uno de los videos de la publicación, se lo puede al hombre jugando con Magnolia en la pileta. En otro, uno de Juan Pablo alzando a la niña. Además, hay una fotografía de joven. También, hay un video de Benjamín Vicuña y él jugando en la pileta con Magnolia y una foto de la actriz con Juan Pablo.

El padre de Benjamín Vicuña estaba con un cuadro complicado de salud. En este contexto, el actor había viajado a Chile hace unos meses para acompañarlo.

Mientras tanto, le dedicó un emotivo mensaje en sus redes: “Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, cerró.

