Massa en EEUU: el fuerte impacto de los dólares del BID y un miércoles con anuncios de inversiones

Desde Washington DC, EEUU - Con una sonrisa indisimulable se lo vio al ministro de Economía Sergio Massa ayer en el hall del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde consiguió el primer logro concreto de su visita en esta capital. De la misma manera lució en la embajada argentina en EEUU, horas más tarde, en un evento de lmprotur para promocionar el turismo receptivo en la que participó junto a su par Matías Lammens. Hubo tango, Malbec y chorizo y milanesa gourmet para operadores y otros integrantes de la industria del turismo.

La alegría, satisfacción y felicitaciones que recibió el ministro tuvieron un motivo, claro. Como Infobae destacó ayer, el BID enviará antes de fin de año USD 1.200 millones para reforzar las escasas reservas del Banco Central. No sólo eso, también se “destrabó”, en palabras de Mauricio Claver-Carone, presidente del organismo, la tensión que había entre el organismo y Argentina.



Se trata de un verdadero “gol” para la corta gestión de Massa, de reconocida buena relación con el hombre que Joe Biden designó al frente del BID.

El anuncio tuvo impacto en Argentina, pero también en esta ciudad. “Los chicos”, como Massa les dice cariñosamente a sus secretarios, están negociando a nivel técnico con el FMI y ellos le transmitieron que en el organismo hablaron informalmente de que la noticia fue un “game changing”, esos eventos que pueden cambiar el rumbo de las cosas. ¿Será? ¿Impactarán de manera positiva en la negociación con el Fondo? Habrá que esperar para ver cómo finaliza esta semana de reuniones intensas y de alto impacto en esa ciudad, cuyo punto central será el lunes próximo con los encuentros con David Lipton, del Tesoro americano, y con Kristalina Georgieva, la número uno del Fondo. Ambas reuniones serán el próximo lunes y tendrán una invitada especial: la ex ministra Silvina Batakis. “Señal de continuidad”, dicen en el Gobierno.

Como sea, en Economía están convencidos de que el anuncio del BID es el punto más alto hasta el momento del cambio de expectativas que generó la llegada de Massa al Palacio de Hacienda.

La negociación con el FMI “viene bien”, dicen cerca de Massa. Si bien la segunda revisión estaría aprobada, resta explicar algunos números del cierre de semestre que hizo Martín Guzmán, dijeron fuentes oficiales. Por ahora, para la tercera revisión las preguntas pasaron por si habrá Presupuesto -se les dijo que se presenta el 15 de este mes-, repasar metas que el Gobierno insiste que no se tocarán y temas energéticos, con un nuevo esquema para el año que viene -que incluye curva de caída de importaciones, quita de subsidios y mejoras en los precios- que Massa también planea anunciar la semana que viene.

Hay otro tema de impacto para los próximos día: se sabrá el dato de inflación de agosto.

“Cuando asumí dije que iba a haber dos meses de inflación alta… no tenemos un programa de reducción que no es ni a mes ni a dos”, dice el ministro cada vez que le preguntan por el tema. Y si bien no da números estima que el dato de agosto será más bajo que el 7,4% de julio, en un contexto en el que los precios no aflojan.

Destrabar el BID

Claver-Carone, que apenas días antes del anuncio de que Massa se haría cargo del sillón principal del quinto piso del Palacio de Hacienda había sido crítico del país, ayer fue muy enfático al destacar la figura del tigrense. “Si la misión del ministro era destrabar la relación, se puede decir que el ministro tiene una misión cumplida”, dijo el presidente del BID quien criticó que hasta la llegada del actual titular del Palacio de Hacienda el país tenía una política macroeconómica errática con diferentes posturas. La crítica, aunque no lo mencionó, fue a Gustavo Béliz, ex secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia y quien estaba a cargo, hasta la llegada de Massa, de la relación con el organismo.

Así, como se dijo, llegarán créditos para el país antes de fin de año por 3.000 millones de dólares, de los cuales 1.200 millones servirán para reforzar las reservas del BCRA y buscar cumplir con la meta del FMI. De esa cifra, al menos USD 500 millones llegarán el 30 de septiembre y el resto antes de fin de año.

El monto total para los años 2022 y 2023 será de USD 4.933 millones. Según fuentes oficiales, habrá otros USD 1.933 millones de programas a firmar y aprobar antes de fin de año, y al menos USD 1.800 nuevos que se sumarán en 2023.

La agenda del miércoles

Mientras repasa su agenda, y luego de un martes intenso con reuniones de alto nivel bilateral, Massa sigue desde el DC y al detalle a su “otro hijo”, el nuevo dólar soja: en dos días se liquidaron 1,8 millones de toneladas de soja los días de mayor comercialización de los últimos 10 años.

Mañana por la mañana el ministro verá a Axel van Trotsenburg, Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, y con Alfonso García Mora, Vicepresidente Regional para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Al mediodía recibirá a Joao Carlos Costa Braga, VP Global y Presidente para América Latina de Whirlpool, para un anuncio de inversión; y se reunirá con Mike Pyle, asesor económico internacional adjunto del Consejo Nacional de Seguridad y Sherpa de Biden para G-20 y G-7.

Por la tarde, anuncio de inversión y reunión de trabajo con Paul Graves, CEO de Livent, un gigante del litio; y con Del Renigar, Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Río Tinto y Guillermo Calo, Director Ejecutivo del Proyecto Rincón. De ambas participará Florencia Royón, la secretaria de Energía que llegó el lunes con Massa y ya tuvo agenda con el FMI.

El día cerrará con una reunión de trabajo en la US Chamber of Commerce. Allí estarán representantes de Akin Gump Strauss Hauer & Feld, Bayer, Bristol Myers Squibb, Cargill, Chevron, Citi, DHL, Dow Chemical, Excelerate Energy, General Motors, Gilead Sciences, HSBC, John Deere, Merck, Metlife, Pfizer, Google, Procter & Gamble y Spotify.

