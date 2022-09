Mayans reconoció que en su encuentro con el Presidente se evaluó qué hacer sobre los discursos de odio

Luego del atentado contra Cristina Kirchner se puso en debate la posibilidad de sancionar una ley para penar los discursos de odio. Si bien la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti lo negó, el jefe del bloque del Frente de Todos José Mayans reveló que durante su encuentro con Alberto Fernández hablaron sobre la posibilidad de analizar un marco regulatorio destinado a los mensajes “extremadamente violentos”.

A partir del intento de asesinato de la vicepresidenta, se impulsó la posibilidad de regular los discursos en el ámbito legislativo. La propuesta fue planteada por la titular del INADI Victoria Donda, en una columna publicada en Infobae, dónde sostuvo que “urge tener una herramienta legal que sanciones estas construcciones discursivas”.

Ante la repercusión de la posible medida, Cerruti aseguró que “no hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido”. Sin embargo, Mayans la contradijo y reveló que el presidente de la Nación evalúa una futura convocatoria con especialistas para analizar posibles medidas en torno a los mensajes violentos.

Este martes Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada a Mayans para analizar la agenda legislativa y los futuros proyectos a tratarse en la Cámara alta, entre ellos, el Presupuesto 2023. Entre los temas tratados, el senador reveló que hablaron sobre un proyecto de ley contra el odio donde “él me dijo que, en un Estado de Derecho, hay que ver cómo la democracia puede cuidar el honor de las personas”.

Si bien “se está trabajando en eso”, Mayans reconoció que “hay que ver cómo se hace” para “evitar que haya mensajes extremadamente violentos o que inciten a la violencia” por parte de algunos grupos.

Pese a que el tema fue tratado durante la reunión, el jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado dejó en claro que aún no hay un proyecto concreto ni certezas sobre cómo se continuará. Aún así, indicó en Radio con vos que Alberto Fernández “va a consultar con distintos juristas, profesionales del derecho y demás. Me dijo que iba a consultar porque hay que hacer un acuerdo sobre el tipo de sociedad que queremos construir y que no sea violenta”.

Al respecto, dio a entender que el proyecto estaría destinado a determinados mensajes pero “no son muchos los grupos extremadamente violentos”. Por eso, garantizó que el presidente “de ninguna manera quiere que no haya libertad de prensa o una ley de mordaza”, por el contrario, “quiere respetar la Constitución y al periodismo”, garantizó.

Al trascender la intención de avanzar con un proyecto de ley contra ciertos discursos, se generó una fuerte repercusión por parte distintos dirigentes de la oposición. En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta cuestionó al Gobierno por buscar “una ley mordaza” con el argumento de responsabilizar al “periodismo, la Justicia y la oposición, buscan controlar la libertad de expresión”.

Luego de negar un proyecto contra ciertos mensajes, Cerruti remarcó en radio El Destape que no busca evitar el debate, investigación o denuncia, sino que “hay límites que se cruzan y algunos medios que lo cruzan muy seguido”, al respecto, planteó que los discursos de odio también incluyen la divulgación de informaciones falsas que “hacen que la gente en vez de vivir feliz, en armonía, odie”.

Durante la reunión entre Alberto Fernández y Mayans también se analizaron las consecuencias y desafíos que dejó la pandemia por coronavirus, la situación económica, inflación y recuperación salarial. De hecho, revisaron los datos del crecimiento de la economía nacional, la producción industrial, el empleo y las exportaciones. “Quedó en claro que, en la nueva etapa, lo primordial será la recuperación salarial de los trabajadores, para que le ganen a la inflación”, revelaron voceros.

