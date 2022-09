Ricky Martin presentó una denuncia por 20 millones de dólares contra su sobrino que lo acusó de abuso sexual

Definitivamente, Ricky Martin es uno de los cantantes más conocidos. Con su actitud, belleza y talento. ha logrado consagrarse uno de los artistas más respetados, cuenta con miles de fans y su música es un éxito.

Lo cierto es que hace unos días su nombre comenzó a resonar en varios lugares y no precisamente por sus canciones, sino que se dio a conocer la cifra de la millonaria demanda que presentó contra su sobrino luego que este lo acusara de violencia sexual.

La demanda es de 20 millones de dólares, y la presentación la hizo este miércoles ante los tribunales de San Juan, Puerto Rico. La demanda se produce luego de que el joven, hijo de su media hermana, lo denunciara a él de haberlo acosado.

Fue en julio cuando el joven de 21 años afirmó ante la justicia que Martin había abusado de él. A raíz de esto consiguió una orden de restricción contra el cantante, finalmente terminó pidiendo que se desestimara el caso.

De todos modos, en ese momento el cantante vivió un calvario, ya que no podía salir a hablar:

“Durante dos semanas, no me permitieron defenderme porque estaba siguiendo un procedimiento, donde la ley me obligaba a no hablar hasta que estuviera frente al juez”. Lo cierto es que una vez que el joven retiró la orden de restricción, las cosas no terminaron allí.

Su sobrino comenzó a enviarle mensajes de Instagram amenazándolo con “asesinar su reputación e integridad” si no le entregaba dinero en efectivo. Según se puede saber, en varias ocasiones Ricky Martin ha afirmado que Sánchez es un individuo inadaptado y que durante un período de 4 meses le enviaba hasta 10 mensajes por día.

A raíz de todo el escándalo, nada de esto fue gratuito, ya que Ricky Martin perdió oportunidades comerciales lucrativas, y como consecuencia su sobrino deberá pagarle 20 millones de dólares.

