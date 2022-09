Arranca el Frente de Frentes en Santa Fe

El arco opositor santafesino sigue moviéndose y tendiendo algunos puentes con el objetivo de alcanzar una unidad total y generar el tan renombrado frente de frentes. La capital provincial será el lugar donde gran parte del espectro no peronista se sentará y discutirá sobre la actualidad, pero mirando hacia las futuras elecciones. Los siete partidos que integran Juntos por el Cambio (JxC) Santa Fe tendrán su silla y también estarán dentro de la convocatoria el intendente de Rosario Pablo Javkin y su espacio CREO. El Partido Socialista (PS) duda y discute a su interior qué hacer.

Si bien gran parte de la oposición, como el PRO, Coalición Cívica y otras ramas de JxC fogonean y se ilusionan con un gran frente, el radicalismo en sus diferentes expresiones es quien está empujando con fuerza la convocatoria que se concretará en Santa Fe. La fecha aún no está confirmada pero es posible que sea entre el 20 y 21 de septiembre. “Sigue en pie”, le dijeron a este medio, a pesar de lo ocurrido durante estos últimos días, tanto a nivel nacional, con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como a nivel provincial con las repercusiones del hecho.

Javkin y su espacio darán el presente, aunque eso no significa estar automaticamente dentro de un frente de frentes. Para eso falta mucho. ¿Ir o no ir?, esa es la cuestión que se preguntan en el PS, ya que hasta el momento no tiene una decisión tomada. Se vienen realizando diferentes encuentros y reuniones que continuarán en los próximos días. La idea es poder encontrar una postura consensuada entre las diferentes facciones internas.

“¿Para qué queremos juntarnos?, ¿para qué queremos mostrar esa foto?”, es uno de los interrogantes que plantea una figura que integra el socialismo y por allí pasa parte del debate interno. Hay sectores que creen que el encuentro serviría si es para analizar la actualidad y a su vez pensar en cuestiones que a futuro puedan solucionar problemas del presente. “Hay que encontrar un marco que deje cómodos a todos los actores que queremos estar adentro”, indica un referente partidario.

Uno de los planteos es que no van a sumarse a JxC, así como tampoco los y las cambiemistas van a entrar al Frente Progresista. “Construir un frente diferente es otra cosa”, afirma un socialista. El interés manifiesto de la coalición que ganó las elecciones del año pasado está puesto en los “importantes electores” como Emilio Jatón, intendente de la ciudad capital, y Javkin. Cada espacio cuenta con elementos para negociar.

En JxC las cosas están un poco más claras. Hay un consenso de unir fuerzas con otros espacios, más allá de la existencia de algunos matices. Sobre estas cuestiones seguirán dialogando en la segunda Mesa de Juntos por el Cambio Santa Fe que se realizará en Rosario. Es probable que sea el próximo lunes, aunque está la posibilidad de que se termine concretando el viernes 16. Es un detalle a definir.

Algunas de las diferencias internas están en que hay ciertos sectores que creen que antes de avanzar hay que fortalecer la coalición. Otros plantean debatir si es positivo cambiar el nombre de Juntos por el Cambio, mientras que también aparece la incertidumbre sobre cómo se resolverán las alianzas provinciales al momento de jugar nacionalmente. Sobre esto último, hay posturas fuertes que piden cierta linealidad de conductas entre lo provincial y lo nacional.

Fuente: Letra P, sobre una nota de Agustín VISSIO