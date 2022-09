«Tenemos una democracia fallida»: la crítica de Eduardo Duhalde a todo el arco político

Eduardo Duhalde quiso expresar su opinión luego de lo que fue el intento de homicidio a Cristina Kirchner. El ex Presidente no ocultó lo que le generó la situación y admitió haber quedado impactado. A causa de los hechos violentos cada vez más complejos, pidió por acuerdos políticos que permitan cierta calma dirigencial y social.

El ex mandatario realizó un análisis sobre las cuestiones políticas del país. El atentado contra la vicepresidenta le ocasionó una sorpresa importante. Sin embargo rechazó que la política siga interfiriendo sobre el tema. El exdirigente peronista aseguró que no son los políticos quienes tengan que hacer juicios por lo sucedido ya que hay cuestiones que solucionar.

“Ya eso pasó y son ustedes los periodistas los que más tienen que ocuparse dando todas las opiniones en los medios. Los que se dedican a la política no deben hacerlo, los que se dedican a la política que se ocupen a cómo arreglamos esto”, declaró en Radio Mitre. Eduardo Duhalde lanzó una idea para estrechar relaciones entre la oposición y el oficialismo aunque sea improbable.

Ante las graves rispideces entre los polos políticos, Duhalde se animó a decir: “Laclau creía que la política consistía en buscar un enemigo y derrotarlo. ¿Y si hacemos al revés? ¿Si al adversario lo convertimos en amigo y gobernamos juntos no es mejor? Claro que es mejor. Desgraciadamente esto se fue descomponiendo ayudado por la pandemia”, formuló.

Por último apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández y la oposición donde aseguró que se encuentra disconforme con la gobernabilidad que están teniendo: “Siempre he creído que lo mejor es pensar para adelante. Hay que saber conducir. Esta gente no sabe conducir. Tenemos una democracia fallida que no tiene los tres elementos de una buena gobernanza. Dicen cualquier cosa tanto del gobierno como desde la oposición”, sentenció.

* Para www.elintransigente.com