Castellano debe bajar la euforia y entender que Rafaela no es una isla

Castellano se sube al caballo de los números y platea realidades que son bastantes subjetivas, por lo que debería ser mucho más cuidadoso y saber que Rafaela no es una isla en el concierto nacional y que las problemáticas que vive son exactamente iguales a las del resto del país. El triunfalismo no lleva anada y solo lleva ala confusión, por lo que alguien en su entorno debería "bajarlo a tierra" para que las consecuencias en un futuro no sean desagradables.

El Consejo Consultivo Social se reunió este miércoles 7 para conocer los resultados obtenidos a través del Relevamiento Socioeconómico 2022, llevado adelante en la ciudad por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL).

Las diversas entidades que conforman la institución convocada conocieron detalles del mercado de trabajo en Rafaela, el cual evidencia una tasa de desocupación de 6,5%, siendo la más baja registrada en los últimos 10 años, y ubicándose por debajo de las cifras arrojadas a nivel Nacional (7,0%) , Gran Santa Fe (7,1%), y Gran Rosario (7,9%).

Al respecto, el intendente Luis Castellano, valoró: "Si en este contexto, con todas las dificultades que tenemos, sean políticas, económicas, inflacionarias, incertidumbre, la guerra, la falta de insumos, pudimos lograr bajar casi dos puntos de desempleo en un año, imaginemos si tenemos un proceso un poquito más ordenado y más previsible como país".

"Yo hablo de que tenemos una enorme oportunidad y debemos aprovecharla. Me refiero a esto de tender puentes, tener políticas de Estado, encontrar cuatro o cinco cosas que nos vinculen y que sean beneficiosas para todos, más allá de nuestras diferencias, poder pacificar, tratarnos mejor, entendernos en las diferencias, respetarnos, dialogar".

Castellano continuó diciendo que "hay un 6,5% para llegar a la desocupación cero. Nosotros tenemos que trabajar en un universo que tampoco es tan grande. Son dos mil personas que debemos ayudar en las cosas que venimos haciendo con capacitaciones, terminación de escuela secundaria, búsqueda de habilidades que las empresas necesitan".

El Intendente concluyó remarcando: "A pesar de todo lo que vivimos, a mí me genera una ilusión muy grande, me dan ganas de remar contracorriente porque se trata de saber que podemos ir mucho mejor".

Reducción de los problemas visibles del mercado de trabajo

El director Ejecutivo del ICEDeL y secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, desarrolló algunas conclusiones sobre los resultados arrojados por el informe.

"La baja del desempleo es una muy buena noticia. Primero, porque la tasa de desocupación se encuentra muy cercana a los mínimos registrados en la ciudad, que fue del 5,4% en el año 2008. Segundo, porque se produce en un escenario donde la tasa de actividad es mayor. No solo creció en términos interanuales, sino que se trata del segundo registro más alto que se midió en Rafaela. Es decir, hay más gente en el mercado de trabajo. Esto implica que hay una mayor presión, y aun así, se logró reducir la tasa de desocupación abierta. La tercera lectura es que no solo hay una mayor población económicamente activa (PEA); también hay un crecimiento demográfico natural, con lo cual la presión sobre el mercado laboral es todavía mayor. Por último, además del desempleo, bajó también la subocupación demandante".

Peiretti remarcó que "en suma, los problemas visibles del mercado de trabajo se redujeron. Y esto es bueno, se mire desde donde se mire. Sin embargo, el desempleo no es solo un emergente macro y sectorial, sino que también responde a situaciones locales y/o territoriales. Allí es donde cobran fuerza y protagonismo muchas de las líneas de acción que llevamos adelante desde la Municipalidad de Rafaela"; cerró.

Las voces del Consejo Consultivo Social

Luego de presentado el informe, representantes del Consejo Consultivo Social se refirieron al mismo.

El Director General del Centro Comercial, Iván Acosta, expresó: "Los números ratifican lo que venimos dialogando con nuestros socios, con el municipio y diferentes instituciones. Observamos una dinámica productiva, comercial, industrial y de servicios muy fuertes que viene demandando mucho empleo. El anhelo es que esto se pueda sostener, que las tensiones políticas y la incertidumbre que a veces padecemos a nivel nacional, no afecten este dinámica que tenemos a nivel local y regional que es muy positiva".

Además, agregó que "en términos de temas hacia el futuro, lo que venimos viendo hace un tiempo es que si bien mejoramos los indicadores a nivel de género, advertimos que ahí hay un desafío importante y la oportunidad de generar nuevos puestos de trabajo para mujeres que están en la búsqueda y no los encuentran. Venimos por el buen camino y trataremos de profundizar lo que venimos haciendo, revisar lo que haga falta para pensar en nuevas estrategias que nos permitan resolver los problemas pendientes".

En tanto, la presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, aseguró que "estos espacios de diálogo, de intercambio de opiniones, realmente son muy enriquecedores y siempre ayudan a tratar de mejorar y crecer. Creo que hoy ha quedado muy claro lo que siempre repetimos: El enorme potencial que tenemos, no solo como territorio, sino a nivel nacional".

"La conclusión final fue tratar de buscar herramientas y oportunidades para que este trabajo que logramos en nuestra comunidad, pueda extenderse a otros espacios geográficos y tratar de lograr ese modelo de país que tanto queremos, soñamos y defendemos. Por eso, la necesidad de trabajar en políticas públicas que atraviesen las gestiones que gobiernan"; remarcó.

Por otro lado, el secretario General de Luz y Fuerza Seccional Rafaela, Sebastián Beccaría, indicó: "La verdad es que lo que veníamos viendo informalmente, hoy lo vemos reflejado en números; números que muchas veces parecen que reflejan otra cuestión de lo que se habla en los medios. Son números positivos y alentadores, y debemos trabajar sobre eso. Es un espacio este Consejo Consultivo donde estamos todos sentados en una mesa donde podemos reflexionar sobre algunas actividades. Esto es muy importante para nosotros. Y fundamentalmente, conocer que hay políticas de Estados y que llevamos adelante las distintas instituciones que evidentemente están funcionando".

"En este achicamiento de la brecha por ejemplo con las políticas de género donde las mujeres se están incorporando a ciertas tareas que antes no podían hacer; la desocupación que ha bajado a números de mejores de los últimos 10 años, lo cual nos da un panorama para seguir trabajando en este sentido. Por supuesto que siempre falta. Lo que sí, debemos trabajar fuertemente tanto el sector industrial como el de los trabajadores en que podamos reflejar en esa capacidad instalada que está muy fuertemente trabajando de la industria con el poder adquisitivo, nuestro salario, para que el trabajador realmente llegue a fin de mes y podamos tener un salario digno que no se desprecie todos los días con la inflación"; cerró Beccaría.

Algunos de los resultados del informe

. La tasa de desocupación registrada para el período fue de 6,5%; el piso más bajo de los últimos 10 años. La cifra consolida el proceso de descenso de la desocupación que se viene produciendo desde 2019 en la ciudad.

. Además, si se considera que 7 de cada 10 personas subocupadas son del género femenino, así como el 99% de quienes ocupan su tiempo en tareas domésticas no remuneradas, es posible sostener que una de las causas subyacentes de la subocupación, son las horas dedicadas a tareas de cuidado al interior de los hogares.

. El mercado de trabajo de la ciudad de Rafaela registró una tasa de actividad del 49,7% y una tasa de empleo del 46,5% para el año 2022; cifras que dan cuenta de un mercado vitalizado y con signos de recuperación con respecto al año anterior. Además, se posiciona por encima del valor promedio de los últimos diez años (2011-2021), y de la tasa de actividad a nivel nacional (46,5%), y provincial (45,8% para el aglomerado Gran Santa Fe).

. Dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), el 84,0% de las personas son ocupadas plenas, el 9,5% subocupadas (menos de 35 hs semanales), y el 6,5% no poseen empleo pero lo buscan activamente. Por su parte, el 50,3% de la Población es Económicamente Inactiva (PEI), sector compuesto por personas que no tienen empleo ni lo buscan activamente, siendo estudiantes (31,9%), jubilados o pensionados (29,9%), menores de 10 años (27,4%), personas que se ocupan de las tareas del hogar (9,3%) o estar en otra situación (1,5%).

. Caracterización de quienes conforman el grupo de población desocupado: el 58,2% son de género femenino, 64,2% son jóvenes, 35,8% no cuentan con estudios secundarios completos, 50,7% tuvieron una ocupación anterior, y el 29,9% buscan trabajo hace más de 1 año, fenómeno conocido como desempleo de larga duración.

. El 11,9% de personas desocupadas son mayores de 45 años; indicador de interés ya que frecuentemente cuando una persona mayor de 45, jefe/a de hogar, permanece por tiempo prolongado sin conseguir empleo, el resto de integrantes de la familia (en general jóvenes) se ven forzados a salir en búsqueda de empleo y aumenta la presión sobre el mercado laboral.

. Al aproximarse al fenómeno de la desocupación según cada uno de los segmentos poblacionales, se encuentra que la tasa de desempleo específica de jóvenes menores de 30 años, es del 15,1%; más del doble que la tasa general. Si se observa el segmento de varones, resulta del 4,9% (cifra por debajo de la general). Pero si se segmenta en el grupo de mujeres, la tasa se eleva al 8,4%. La brecha de género entre ambas cifras es la mínima alcanzada desde que tocó su pico máximo en el año 2016. Si se entrecruzan edad y género, la vulnerabilidad es aún mayor, ya que las mujeres jóvenes presentan una tasa de desocupación del 15,6%. Si bien esta cifra se encuentra muy por debajo de las registradas para años anteriores, habiendo disminuido en más de 10 puntos porcentuales respecto a 2021 (26,2%), el segmento mujeres jóvenes continúa siendo el que mayores dificultades de inserción presenta.

. Dentro de las personas que cuentan con una ocupación, los sectores en los que se insertan laboralmente son, en primer lugar y manteniendo la tendencia histórica el sector servicios (51,8%), en segundo lugar por tercer año consecutivo, el sector de industria (21,2%), seguido de cerca en tercer lugar por el sector comercial (19,0%), y en cuarto y quinto puesto el sector construcción (6,4%) y agropecuario (1,6%); también ambos históricamente por debajo de la franja del 10%.