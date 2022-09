La reacción de Santi Maratea al enterarse que un club de fútbol le pondrá su nombre a una cancha: “Personas que estén a la altura”

Definitivamente, Santi Maratea es una de las personas con más influencia en el país, cada cosa que quiere lograr y que se propone termina haciéndose realidad, gracias a que sus seguidores lo ayudan y se involucran en las causas.

Lo cierto es que el mes pasado juntó 25 millones de pesos que fueron destinados a restaurar el Hotel Gondolín, un inmueble que aloja a unos 50 travestis y que fue prendido fuego intencionalmente, generando así un nuevo episodio conocido como ataque transodiante.

De todos modos, si bien la cifra que Santi Maratea consiguió parece imposible, para él nada lo es, ya que en cada colecta se va sorprendiendo más y logra sus cometidos. Gracias a esto, el influencer es uno de los más queridos y admirados por los Argentinos, ya que realmente logró conseguir cosas imposibles gracias a su increíble llegada.

Actualmente, su última recaudación fue para ayudar a un club de fútbol, gracias a que pudo juntar el dinero, desde el club no se quedaron de brazos cruzados y decidieron ponerle su nombre a una cancha.

Se trata del FC Ezeiza, institución que se fundó en 2021 y que participa en la Liga Metropolitana de San Vicente -con reconocimiento de AFA. El monto que necesitaban era de 2 millones de pesos, pero al final llegaron a 4.5 millones.

A modo de agradecimiento le pondrán su nombre a una cancha. En su momento Santi había grabado un video en sus historias de Instagram, donde lo siguen infinidad de usuarios:

“No tienen nada. No pueden jugar de local porque no tiene alambre en el terreno que les dio la Municipalidad, y por reglamento para poder poner cancha tenés que poner alambre. Entonces siempre juegan de visitante, tienen que pagar el bondi, no tienen un mango”, comenzó explicando.

Hasta que finalmente cumplió su cometido y se mostró feliz y emocionado de que además el estadio llevará su nombre a modo de chiste cerró diciendo: solo voy a hablar con personas que estén a la altura. Ósea, que tengan un estadio a su nombre”. Mucho más serio, agregó que el club recibe a 200 deportistas.

Fuente: la100.cienradios.com