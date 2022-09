Con Perotti por ahora casi todo es humo, pero no de chimeneas, sino de verso, de chamuyo

En oportunidades escuchar a los políticos en sus discursos se convierte en algo surrealista. Prometen en un ratito lo que en todo el año no hacen, y se refieren convencidos de lo que no son capaces de llevar a cabo. Perotti por supuesto no es la excepción de esa clase de políticos que perdió absolutamente el crédito de la gente. Quizá como el ciudadano también es culpable y cuando los tiene en frente los palmea y abraza, ellos se creen las mentiras que dicen. Perotti no hace nada para que Santa Fe tenga una industria floreciente, desde siempre fue una "maquina de impedir" o quizá mejor dicho, de pedir lo que no se debe pedir. Esa es la razón del por que la diferencia con Córdoba, por ejemplo, es abismal. Quizá sería muy sano que le hagan saber al Gobernador que muy poco de lo que dice le creen, y que en privado las críticas son muchas y los reproches se multiplican. Santa Fe tendrá una industria floreciente el día que tenga funcionarios comprometidos con la gente y no busquen encontrar en la política las respuestas que ellos mismos necesitan cuando en realidad debe ser al revés. Por ahora casi todo es humo, pero no de chimeneas, sino de verso, de chamuyo.

El gobernador Omar Perotti participó este viernes de la celebración por el Día de la Industria, organizado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

En la oportunidad, el mandatario santafesino destacó a los industriales que “es muy importante lo que ustedes hacen. En un momento de incertidumbre, como se vivió en la pandemia, lo que pudimos hacer juntos para no detener el nivel de actividad es lo que permitió que esta provincia prácticamente no se detenga”, dijo Perotti.

Y agregó: “Decíamos en esos momentos de incertidumbre, que teníamos la responsabilidad de transmitir certezas. Certezas en que íbamos a poner lo mejor para cuidar a nuestra gente y que íbamos a estar a la par para la recuperación. Nación en ese momento nos permitió el resguardo de recursos y mantener la nómina salarial. Era una señal que queríamos aprovecharla plenamente como provincia y lo decíamos en ese momento: lo que Santa Fe recibe, lo potencia y lo devuelve multiplicado. Hoy, esta provincia lidera los indicadores de producción, de inversión y de trabajo registrado. Por eso les digo muchas gracias”, sostuvo el gobernador.

En ese sentido, dijo que “vamos acompañar los pedidos de nuestras industrias de importaciones, que nos permitan terminar un producto para que se exporte y genere dólares, porque la provincia y sus empresas han demostrado que ese es el camino: sumar y ganar mercados”.

Más adelante, el gobernador destacó que “estamos sacando al exterior el trabajo de nuestra gente, lo que nos ha permitido que la provincia de Santa Fe supere el 23% del total de las exportaciones nacionales. Si trabajamos juntos estos son los resultados y queremos que esta matriz de producción, de coordinar las acciones y trabajar juntos sea la que contagie a todo el país”.

Seguidamente, Omar Perotti afirmó que “tenemos la capacidad y talento de nuestra gente, nuestro sector científico tecnológico, que tiene un potencial enorme y mucho mayor vínculo con cada uno de ustedes y, particularmente, con este desafío, felicito a los jóvenes. Allí tenemos un activo enorme. Por eso hemos generado un fondo que llamamos SF500, para acompañar y generar 500 startups para los próximos años en la provincia de Santa Fe”.

“La industria 4.0 no es una parte de la economía digital, la economía hoy es digital. Por lo cual, nosotros necesitamos que esa incorporación de tecnología, que va generando puestos de trabajo nuevos, necesita la posibilidad de incorporar capacidades a quienes hoy no las tienen para seguir manteniéndoos en cada una de sus empresas. Este es un desafío común. Si nosotros conseguimos eso, vamos a tener empresas plenamente competitivas”, prosiguió el gobernador.

“La ventaja del conocimiento, la ciencia y la tecnología, y del aprovechamiento de nuestras materias primas para transformar en valor agregado, son las cosas que nos hacen ver un futuro muy diferente, más allá de las dificultades coyunturales que tenemos”, concluyó el mandatario santafesino.

POLÍTICAS DE ESTADO

Por su parte, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, reconoció “la necesidad de ir hacia un país desarrollado, a un país donde la industria, como lo demostró estos años, se pone de pie cuando la Argentina está en su peor momento. La decisión política es sostener el nivel de actividad e ir hacia el desarrollo”.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, manifestó que “venimos convencidos de que la Argentina necesita convalidar y transformar en política de Estado su modelo industrial, que no me cabe duda que ustedes, los santafesinos, lo están construyendo”; y a continuación señaló que “nosotros no hacemos política partidista, hacemos política industrial porque nos une la bandera de la producción y el trabajo que la industria significa”.

Por otro lado, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Víctor Sarmiento, remarcó “algunos de los resultados positivos que tuvimos, por el 2019, en diciembre cuando nos visitaba el señor gobernador en nuestra sede de la Federación, hacía mucho tiempo que veníamos transitando un problema muy serio que no podía terminar de resolverse, como era que Santa Fe se adhiera a la Ley de Riesgo de Trabajo. En esa visita, el gobernador comprometió su trabajo firme para poder lograrlo y hoy, después de mucho tiempo, Santa Fe está adherida a la Ley Nacional de ART. También, en el 2019, por abril, cuando ingresaba, no teníamos una Federación Industrial Joven. Hoy quiero brindarles mi reconocimiento a ellos, por el esfuerzo que están haciendo”.

En tanto, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, sostuvo que “Rafaela se ha consolidado desde hace ya varios años como un polo productivo de la región y el país. En ese esquema, la industria y su capacidad de innovación nos destaca como ciudad. Hoy especialmente quiero saludar a los industriales en su día, porque ponen el valor el trabajo, el progreso y la transformación social económica para aportar a la construcción colectiva de una ciudad que no se detiene”.

Por último, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro, manifestó que “nos reunimos a conmemorar el día de la industria en un momento complejo, que requiere del anhelado diálogo social para encontrar consensos claves que logren transformarse en verdaderas políticas de Estado, y nos permitan transitar un sendero de genuino desarrollo para todos los argentinos. Esperamos que este encuentro nos sirva para aportar a ese impostergable debate que necesitamos”, concluyó Castro

