“Enemigo en tropa propia”: Gregorio Dalbón publicó y borró un enigmático tweet sobre el ataque a CFK

El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, se metió solo en una incómoda situación. Es que el letrado, de habitual uso de la red social Twitter, realizó en las últimas horas un enigmático mensaje que puede generarle problemas a nivel interno. En alusión al intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Dalbón habló de la presencia de un “enemigo en tropa propia”, luego borró el tweet y al instante explicó qué quiso decir. No obstante, ya era tarde porque su posteo se había capturado y replicado.

Aunque son habituales sus respuestas filosas y en las declaraciones que hace a diario es raro que se muestre con filtros, Dalbón generó ruido puertas adentro al apuntar a la seguridad de la exjefa de Estado. “Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia”, escribió el abogado, al hacer referencia a lo ocurrido con Cristina Kirchner a manos de Fernando Sabag Montiel, a escasos metros de su residencia en el barrio porteño de Recoleta.

¿Pero a quién buscó interpelar Dalbón? “Hay muchas cosas que no cierran. Salvo Diego Carbone, en quien confío, hay mucho hilo para tirar”, disparó. En esta línea, el abogado remarcó que “cuando @CFKArgentina lo desee vamos a traer a juicio a todos los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. Mi olfato dice que el enemigo es tropa propia”, sentenció.

Previo a esa mención de un “enemigo en tropa propia”, el letrado había manifestado su confianza en la labor del comisario Diego Carbone, uno de los responsables de la custodia de la exmandataria. No obstante, esa mención final despertó suspicacias en las redes. Con lo cual, varios usuarios empezaron a pedirle al abogado que aclarara la historia, brindando más detalles y precisando a quiénes aludía.

“Del único que no desconfío es de Diego Carbone”, agregó Dalbón en una segunda publicación. Sin embargo, ya era tarde para el abogado. Su tweet inicial ya se había replicado en distintas cuentas y redes bajo la forma de captura de pantalla. Ello obligó al letrado a tener que publicar un nuevo mensaje, esta vez aclarando qué quiso decir, aunque sin seguir dando precisiones sobre a quién apuntó.

“Propio me referí al borrado del celular no inventen donde no hay”, acotó Dalbón. Y rectificó: “El atentado está claro que viene de la vereda de enfrente premeditado y preparado”. De todas formas, volvió a lanzar la sospecha sobre que “el ‘error’ del celular en mi opinión personal no cierra”. “Quién lo peritó la banda de los copitos”, concluyó.

¿’Palito’ a Aníbal Fernández?

A raíz de los comentarios en Twitter sobre los posteos de Dalbón, se dejó entrever la hipotética alusión de que el abogado, quizás, apuntaba al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Esto surge de un anterior tweet de Dalbón, en donde cuestionaba el operativo para resguardar a la vicepresidenta de la Nación en sus apariciones públicas en el barrio de Recoleta, en especial la noche en que Sabag Montiel le gatilló una pistola en la cabeza, sin que ésta se accionara.

