El contundente gesto de Paulo Dybala que despertó rumores de embarazo con Oriana Sabatini: “Es de bebes”

Sin duda alguna, Paulo Dybala y Oriana Sabatini se convirtieron en una de las parejas más queridas de Argentina por sus gestos y amor. Sin embargo, en las últimas horas se revolucionaron las redes luego de que Juariu compartiera un gesto del jugador que despertó las sospechas de un posible embarazo.

Tras embocar un gol en la Roma, el jugador argentino realizó un festejo muy particular: se llevó su dedo pulgar a la boca, como hicieron otros jugadores cuando sus parejas se encontraban en la dulce espera. Este detalle fue señalado por Vicky Braier, también conocida como Juariu, en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 500 mil seguidores.

“Dicen que ese gesto que hacen los jugadores es de bebés...”, escribió la reconocida Instagramer, que nunca se pierde un detalle en el mundo del espectáculo, junto al video de Dybala. Inmediatamente subió una serie de imágenes de otros jugadores imitando este gesto, todos en medio de embarazos.

Indudablemente, sus seguidores se sumaron a las teorías de la exparticipante de MasterChef y no dudaron en buscar información en las redes sociales de la pareja. Sin embargo, no encontraron pruebas que confirmen la teoría que comenzaron.

“Se la hizo a un compañero uruguayo que estaba en el banco, es por el mate”, aclaró otra seguidora, quien respondió las historias que se publicaron con el video. Por su lado, Juariu no se cerró ante la teoria del embarazo y mantuvo todas las opciones abiertas.

El día que Oriana le arruinó un auto a Paulo Dybala

En una entrevista realizada por Grego Rosello, Oriana recordó cuando arruinó uno de los autos de su novio: “Estábamos en Torino, Paulo estaba entrenado y yo quería ponerle nafta al auto porque ya no tenía. Nunca había cargado nafta en Italia y allá no es como acá que hay empleados que lo hacen, muy pocas veces hay una persona. Le pregunté a Paulo que había que poner, pero no me pudo responder porque estaba entrenando”.

Fuente: la100.cienradios.com