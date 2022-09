“Quedando como un payaso”, Tini Stoessel estrenó videoclip chapando con otro y todas las burlas apuntaron a De Paul

Rodrigo De Paul se convirtió en el centro de atención luego de que Tini Stoessel mostrara un poco del nuevo videoclip que estrenará el día jueves junto a Thiago PZK. El futbolista se convirtió en el objeto de todas las burlas por la química que muestran los dos artistas frente a la cámara.

En el corto se ve como Thiago besa a la famosa en el abdomen para después hacerle un tatuaje, el tema se llama “El último beso”. Los usuarios de Twitter no tardaron en hacer chistes al respecto del jugador del Atlético de Madrid e hicieron chistes acerca de la química que se ve en la pantalla.

“De Paul quedando como payaso después de ver las ganas que se tienen Tini y Tiago”, “Rodrigo de Paul se tiene que bancar que Tini diga que no lo ama para ver después cómo Tiago se la come en el nuevo video” y “Rodrigo de Paul no aprende más”, son solo algunos de los comentarios que dejaron en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que el 7 de la Selección Argentina es criticado por algo que hizo la actriz de Violetta, sino que, hace algunas semanas hablaron acerca de un momento que se dio arriba del escenario entre Stoessel y Manuel Turizo en uno de los conciertos que hizo en el Hipódromo de Palermo.

También se dispararon rumores de separación luego de que la cantante tuiteó, lo que se cree que es una parte de la canción, “Quise cambiar el destino, pero todo fue como tuvo que ser”, escribió en su cuenta oficial de Twitter, generando una catarata de comentarios. Para luego postear en su instagram otro mensaje críptico: “Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer”, para luego revelar que todas eran frases de su nueva canción.

Fuente: la100.cienradios.com