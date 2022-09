Mel C reveló que fue abusada antes del primer show de las Spice Girls: “No quería armar un escándalo”

Mel C, una de las cantantes de Spice Girls, la banda británica, reveló que fue agredida sexualmente la noche anterior al primer concierto de la banda, en el año 1997. Lo confesó en un podcast,llamado “How to Fail”, que en español sería “Cómo fallar”, donde estaba promocionando el estreno de su libro.

Melanie Chishol, conocida por los fanáticos de la banda como Mel C o Sporty Spice, reveló que mientras la banda británica se encontraba en Estambul, Turquía para dar su primer concierto un masajista la agredió en plena sesión, esto ocurrió en octubre de 1997. “Aquí estábamos, la víspera del primer show de las Spice Girls”, recuerda la cantante para luego agregar: “Así que me regalé un masaje en el hotel y lo que me pasó, lo enterré de inmediato, porque había otras cosas en las que concentrarme”, confesó Melanie que como no quería armar un escándalo por el incidente lo dejó pasar.

“No quería armar un escándalo, pero tampoco tenía tiempo para lidiar con eso. Debido a que no me ocupé de eso en ese momento, me di cuenta de que permití que eso quedara enterrado durante años y años y años, y luego, cuando estaba escribiendo el libro, se me ocurrió en un sueño. Me desperté y estaba en mi mente”, reflexionó la mujer.

No entró en detalles de cómo fue la agresión pero sí contó que inmediatamente se levantó de la camilla y abandonó la habitación. “Entonces, por supuesto, tuve que pensar, ‘¿Quiero revelar esto?’ Y pensé, en realidad, creo que es realmente importante para mí decirlo y finalmente lidiar con eso y procesarlo. Y para otras personas”, dijo la cantante de “Wannabe”, para luego agregó como se sintió con la situación: “Supongo que en una versión de agresión sexual es una versión leve, pero me sentí violada, me sentí muy vulnerable, me sentí avergonzada y luego me sentí insegura”. “Suceden cosas terribles todo el tiempo, y esta situación no fue tan mala como podría haber sido”, cerró la británica.

Fuente: la100.cienradios.com