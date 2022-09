Zac Efron habló de su cambio físico y contó que sufrió depresión: “Tengo agorafobia y no salgo a la calle”

El actor Zac Efron recordó en una entrevista los trastornos de salud que tuvo tras haber transformado su físico para el papel que hizo en la comedia Baywatch, una remake de la exitosa serie de los ‘90. Entre otras cosas, sufrió depresión, agorafobia y, posteriormente, tuvo varias lesiones físicas derivadas y una obsesión por mantener un cuerpo fitness.

“Simplemente no salgo. Gente en grandes grupos, me provoca agorafobia”, dijo el protagonista de High School Musical, en una larga entrevista que le hizo el medio Men’s Health, en su gran mayoría acerca de su salud física.

Qué dijo Zac Efron sobre su salud física y mental

Efron protagonizó en 2017 Baywatch, junto a Dwayne Johnson, emulando el viejo éxito de David Hasselhoff. En ese momento, sus abdominales parecían pintados al cuerpo. El proceso bajo el cual logró ese estado físico terminó siendo tortuoso.

“Ese look no sé si es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Parece falso o de CGI. Todo eso requirió poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito eso ahora. Prefiero tener un extra, ya sabes, del 2 al 3 por ciento de grasa corporal”, contó, para explicar su modificación alimentaria actual. Dejó de ser vegano y volvió a comer carne.

Además de tomar diuréticos, Efron dijo que entrenaba en exceso y comía las mismas tres comidas todos los días. Además, no estaba durmiendo lo suficiente. Si la filmación se frenaba a la medianoche, se despertaba igual a las 4 de la madrugada para entrenar.

Al comienzo, estaba entusiasmado, pero después fue cada vez más complicado y vino lo más duro. “Comencé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante fuerte, durante mucho tiempo. Algo en esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a estar centrado. En última instancia, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo. Algo se estropeó”, dijo.

A los seis meses del rodaje, comenzó a sentirse bien otra vez. Pero vinieron otras lesiones que, una vez más, esmerilaron buena parte de sus últimos años de carrera. Se desgarró el ligamento cruzado anterior, se dislocó el hombro, se rompió la muñeca, se lastimó la espalda y se quebró la mandíbula. Esta última, fue la peor de todas.

Para solucionar este problema, todavía trabaja con un especialista y un fisioterapeuta que lo llevaron a hacer rehabilitación. Es en este momento en el que Efron se enteró que en las redes sociales se hablaba de una supuesta cirugía estética, algo que no fue así, e incluso hubo memes sobre su parecido con Ricardo Fort. “Los músculos (de la mandíbula) simplemente me crecieron. Me hicieron muy, muy grande”, reconoció.

