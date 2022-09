Grave denuncia de la ex de Sergio Denis: intentaron apuñalar a su hijo en el colegio

Quien fue la última pareja de Sergio Denis, Verónica Monti, contó que su hijo, quien cursa el cuarto grado en la Escuela Primaria Esteban Echeverría de la Ciudad de Buenos Aires, padeció un hecho violento que encendió su preocupación.

Según la ex del cantante fallecido, tras un accidente en un show, un compañero de grado del pequeño, lo amenazó con un arma blanca, razón por la cual, Monti radicó la denuncia en una comisaría.

Sus palabras cuando fue consultada por lo ocurrido fueron las siguientes: “Recién salgo de la comisaría. Ya se dio aviso a la Justicia Penal y al Ministerio Público. Minoridad tiene que entrar en este tema. Ahora me voy al Ministerio de Educación. Lo que pasó no se puede creer. Solo en este país”.

La ex de Sergio Denis dijo con gran preocupación en indignación que esta no es la primera vez el niño padece algún hecho de violencia: “Le hacen bullying, le dicen que es el trapo de piso de la sala, que se merece ser estúpido, que es un imbécil. ¡Es muy feo! Y lo que pasó hoy es grave. Mi hijo podría estar internado”.

Y con más indignación aún, dijo que los directivos de la escuela le manifestaron que “es un grado muy complicado, con chicos con muchos problemas y que no tienen un gabinete de asistencia psicológica”.

Hace unos meses, Verónica Monti, reveló en una entrevista con un medio radial que está viviendo el peor momento de su vida, y aseguró que está atravesando serios problemas económicos y que eso la aleja de sus hijos.

Al no tener los recursos económicos para poder alquilar un departamento en el que pueda vivir con sus hijos, la ex de Sergio Denis viven en una pensión en la que no se aceptan menores. Salvador y Franca están al cuidado de su abuela materna y la ex del cantante fallecido puede verlos algunas horas al día. Verónica no tiene trabajo fijo y aseguró le cuesta conseguir trabajo, y que lo último que hizo fue trabajar de camarera pero cobraba muy poco y trabajaba casi todo el día.

