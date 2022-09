«Estaría camino a Guantánamo»: Sergio Berni fustigó a la Justicia argentina y la comparó con la de EEUU

Sergio Berni analizó el atentado a Cristina Kirchner el último 1 de septiembre. El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que si el hecho sucedía en Estados Unidos, el delincuente «estaría en camino a Guantánamo«. El funcionario fue directamente contra la Justicia y aseguró que Argentina no es un país serio en materia jurídica y de seguridad.

El titular de la cartera de Seguridad en la provincia de Buenos Aires estuvo analizando, en C5N, el intento de asesinato a la exmandataria en Recoleta. «En la Argentina la Justicia es impredecible. No tengo dudas de que si esto fuera en Estados Unidos estarían camino a Guantánamo. En un país serio, donde la Justicia funcione, estarían rindiendo cuentas», indicó sobre Fernando Sabag Montiel.

Además pidió que los detenidos sean investigados en profundidad porque, a causa de su experiencia, se mostró convencido que lo hicieron a través de un incentivo: «Acá lo interesante es saber quiénes son los que financian estos grupos, porque por lo general estos grupos son financiados. Me cuesta creer que todo esto fue hecho por dos personas«, opinó.

«Me parece que hay que ir a los verdaderos actores intelectuales y quienes son los que empujaron para que esto sucediera», agregó el jefe de la Seguridad de la gobernación de Axel Kicillof. Sus visiones y perspectivas continuaron al modo que lo destaca a Sergio Berni. En el programa que conduce Pablo Duggan, Desafío 2022, el exministro del kirchnerismo habló sobre el «discurso del odio».

Fuera de responsabilizar a sus rivales políticos, Berni hizo un llamado a todos los dirigentes que componen a la dirigencia nacional. La reflexión que dejó el funcionario es que no hay discusión de proyectos o propuestas, sino cuestiones vacías o carentes de sentido: «No estamos discutiendo ideas. Y cuando no se discuten ideas, pasa esto. No es solo responsabilidad de la oposición, sino de todo el arco político«, sentenció.

* Para www.elintransigente.com