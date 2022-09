Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, condenó el ataque contra Cristina Kirchner: «Es una completa locura»

Jonathan Morel, el fundador de Revolución Federal, el grupo antikirchnerista que en el último tiempo realizó escraches arrojando antorchas frente a la Casa Rosada, aseguró que los audios aportados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e incorporados a la causa del intento de magnicidio de Cristina Kirchner «están fuera de contexto». Además, indicó que el atentado contra la vicepresidenta «es una completa locura».

«Los audios son recortes de charlas muy largas y están fuera de contexto», manifestó el líder de la agrupación a la que estaba ligada Brenda Uliarte, una de las detenidas en la causa que investiga la agresión contra la expresidenta. Y sobre el ataque perpetrado por Fernando Sabag Montiel contra la titular del Senado afirmó: «El atentado a Cristina me parece una completa locura«.

En declaraciones radiales, Morel explicó su posición por el intento de magnicidio. «Una cosa es tirar un comentario, un pensamiento, y otra estar de acuerdo con la violencia, avalarla y promoverla. Es algo muy distinto«, dijo en una entrevista en el programa El Exprimidor de Radio Colonia.

Además, Morel contó cómo se gestó el inicio de Revolución Federal, la organización que en agosto arrojó antorchas sobre la Casa Rosada. «Hace unos meses sentí que mi situación económica no daba para más y, como no me quiero ir del país, salí a la calle para manifestarme y ver si somos muchos los que queremos que esto cambie o no«, dijo.

El fundador del grupo antikirchnerista explicó su presencia en la sede del Poder Ejecutivo el mes pasado. «Yo no tiré ninguna antorcha, pero sí es verdad que cuando yo organizaba marchas iba gente muy enojada. Revolución Federal nació para romper la lógica del blanco o negro, Macri o Cristina, Milei o los radicales, y yo creo que hay que escuchar de todos lados», opinó.

En el mismo sentido, Morel remarcó que «hay que pensar otro modelo de país, y lo tiene que hacer la gente. Porque los políticos no lo están haciendo, no les interesa, necesitan a la gente dividida». Y concluyó: «Los políticos tienen que pensar más en la gente. A los argentinos los convencen con muy poco porque se ve que la dignidad acá es bastante barata«.

* Para www.elintransigente.com