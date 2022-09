Ricardo López Murphy: «El sistema de las PASO le quitó el manejo de las elecciones a la rosca política»

Ricardo López Murphy, diputado de Juntos por el Cambio, manifestó que va a presentar un candidato liberal para pelear en las internas del partido. Por otro lado, dijo que quitar las PASO como quiere el oficialismo sería una mala idea para el sistema democrático, porque se perdería representatividad y menos poder de decisión para la ciudadanía.

«El ala liberal que integra Republicanos Unidos y Acuerdo Federal sienten que tienen que tener en el debate presidencial una representación y todo luce que vamos a tener que ir a esa competencia para defender nuestras ideas en el marco de una gran coalición opositora», comentó López Murphy en una entrevista para la radio Rivadavia.

«El sistema de las PASO le quitó el manejo de las elecciones a la rosca política y le devolvió a la ciudadanía la posibilidad de elegir candidatos y ahora quieren volver a la rosca que tiene varios problemas. Primero le hace perder representatividad al sistema y segundo requiere de más recursos económicos que las PASO, entonces es un sistema muy oligárquico», explicó el economista.

«En la Segunda Guerra Mundial sin hacer nada más que ser mínimamente ordenado hasta que llegó el peronismo juntamos 200.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central. Estamos en mano de gente que no tiene vuelo y eso es lo que a mí me aterra. No entendemos los problemas y decimos cosas disparatadas…, una parte del oficialismo se ha vuelto fanático del acuerdo con el Fondo», señaló el exministro de Economía.

«Estamos en manos de gente muy destructiva y con chatura intelectual. En lugar de ver la oportunidad inmensa estamos viendo cómo le hacemos daño en la interna al otro y cómo lo jorobamos. No hay forma de que levanten la mira. Por eso los intentos de homicidios los hacen la banda de los copitos», arremetió López Murphy.

«En 2003 Argentina tenía menos desastres y no habíamos destruido las instituciones previsionales y los servicios públicos. Teníamos un sistema energético de calidad mundial y era una sociedad que había recibido un shock brutal, pero tenía una organización económica de primer mundo. Ahora tiene un descalabro que hay que reordenarlo, pero no va a ser fácil. El manual lo tengo clarísimo de cómo hacerlo», concluyó.

