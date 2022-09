La China Suárez enumeró todas las razones que la enamoraron de Rusherking y causó furor: “Imposible de alcanzar”

Recién llegado de Nueva York, adonde viajó para acompañar a su novia, la China Suárez, este sábado Rusherking estuvo ofreciendo un recital en San Nicolás. En ese marco, la artista decidió compartirlo en su cuenta de Instagram junto a un conmovedor texto en el que habla de su amor por el trapero.

“Me enamore de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamore de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamore de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamore de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamore porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, comenzó diciendo la actriz.

En esa misma línea, la China Suárez agregó: “Me enamore porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamore porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamore porque me abraza y se funde en mi piel”.

“No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero mas que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando me mandan estos videos. Sos grande arriba y abajo”, completó la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

Cabe recordar que cuando salió a la luz su romance con el trapero, la China Suárez venía de sufrir ataques por quedar en el medio de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quien había engañado a la empresaria con ella generando el denominado Wandagate.

Además, al comienzo de la relación, muchos la cuestionaron por salir con un muchacho ocho años menor que ella, algo que nadie objetó cuando estaba con el exprotagonista de El primero de nosotros que era trece años más grande.

Fuente: la100.cienradios.com