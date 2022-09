Flor Torrente habló del “sexo dormida”, la destruyeron en las redes y tuvo que salir a aclarar: “¿Y si no quiere?”

Flor Torrente se vio envuelta en una gran polémica a raíz de sus dichos en Antes que Nadie, programa que se transmite en Luzu Tv, donde se refirió abiertamente a tener “sexo dormida” con una pareja. Estas declaraciones fueron duramente criticadas en las redes sociales, por lo que decidió aclarar sus comentarios.

“Días atrás conté en la radio una experiencia que tuve hace muchos años, que generó dudas respecto a mi postura sobre la importancia del consentimiento a la hora de tener sexo. Quiero aclararlo: de ninguna manera estoy de acuerdo con el sexo sin consentimiento”, comenzó explicando la modelo y actriz.

“Soy consciente de que: tocar, besar o penetrar a otra persona sin que sea consentido significa un abuso, cualquiera sea el contexto. Soy 100% consciente de que no es no”, agregó, para luego continuar: “Pero en este caso solo fue el encuentro de una pareja que se deseaba mutuamente. Pienso que hoy más que nunca tenemos que ser claros y precisos, lamento no haberlo sido. También creo que las cosas suceden porque tienen que suceder, y nos ayudan a aprender”.

Para cerrar, Flor agregó una reflexión personal y aceptó las criticas: “Si todo esto sirvió para que en todos lados hablen de este tema, que requiere seriedad y profundidad, bienvenido sea ser punching ball”.

En sus declaraciones previas, la actriz dijo que le parecía “espectacular” despertarse con su pareja haciéndole el amor, lo que no fue bien visto por quienes vieron este recorte en sus redes sociales.

Ese mismo día, Diego Leuco no dejó pasar los comentarios de la invitada y consultó: “Muchos dicen que eso es acoso, no sabés si la persona quiere. ¿Y si no quiere?”, a lo que despertó un debate sobre si con una pareja esta todo permitido. Otro comentario polémico, fue el de Molfese, quien respondió: “Si es tu pareja, sí”.

