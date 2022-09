Alex Caniggia contó que se gastó, en menos de dos meses, los $10 millones que ganó en El Hotel de los Famosos

El 25 de julio, Alex Caniggia se consagró campeón de El Hotel de los Famosos (eltrece) y obtuvo 10 millones de pesos como premio. A menos de dos meses de esa victoria, ya no le queda nada de ese dinero.

“Es el primer reality que gané, me llevé diez ‘palurris’. Ya me los gasté igual, olvidate. Me fui un mes de viaje. Un viaje de high society: Lago di Como, Holanda, todo”, explicó en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar (Telefe).

Después de estar tres meses encerrado en el certamen que conducían Pampita y el Chino Leunis, el hijo de Mariana Nannis dijo que necesitaba despejarse y encontró la mejor manera de hacerlo: viajar junto a su novia Melody Luz y recorrer el mundo.

“Fue al toque, viste que la guita va y viene. Yo tengo que viajar como rey”, indicó durante la charla con el conductor. Al escucharlo, el resto de los invitados le preguntó por qué no reparó en algunos gastos. “Turista, jamás. ¿Al gallinero? Jamás”, respondió el mediático, fiel a su estilo.

Así fueron las vacaciones de Alex Caniggia y Melody Luz

A mediados de agosto, Alex Caniggia y Melody Luz demostraron que su amor era mucho más que un juego televisivo. La pareja mostró cada detalle de su viaje por el viejo continente. Algunos de los destinos que eligieron fueron Ámsterdam, Madrid, Milán, Sevilla y Marbella.

Fue durante estas vacaciones que se fotografiaron como si estuvieran esperando a su primer hijo. Sin embargo, ambos se encargaron de ponerle fin al rumor de embarazo que ellos mismos empezaron. “¡Qué bebé ni bebé! No viene ni vendrá”, aseguró él en un video que compartió en Instagram.

La versión del embarazo comenzó después de que compartieran varias fotos y videos de la panza de la modelo. Incluso, el mediático hizo una suerte de anuncio con la frase “se viene” junto a una instantánea en la que su novia posó con un body infantil en sus manos.

“Bueno, gente estamos en Sevilla y la verdad qué decirles… no está embarazada, no quiere bebés”, comentó El Emperador. Y agregó: “Les re cabió, medios. Cómo les cabió. Esta panza es de comer. Ya vendrá, todavía no…”. En tanto, la ex ShowMatch aclaró: “Sí que quiero, pero no todavía”.

Después, en una historia con su típico tono burlón, el ganador de El Hotel de los Famosos hizo una suerte de pase de comedia con Luz y exclamó “¡Aguante la soltería! ¿Qué bebé ni bebé? No viene ni vendrá ni nada”.

