Jorge Macri opinó sobre una posible reunión entre Mauricio y Cristina Kirchner: «Sería muy forzado»

Jorge Macri observó con cierta reticencia la posibilidad de diálogo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. El primo del ex Presidente, conociéndolo, anticipó que es improbable que ambos líderes políticos puedan tener un diálogo personal. No encontró razones para justificar dicho cónclave. Además aseguró que «sería muy forzado» y no es lo que se espera.

El ministro de Gobierno porteño dio su perspectiva sobre la posible reunión entre Macri y la vicepresidenta. La idea surgió en el marco de la escalada de la violencia que hay en el país, principalmente en la política. El atentado contra la exmandataria ocasionó un gran sismo que se podría frenar, presuntamente, con aquel diálogo.

Sin embargo Jorge Macri no fue muy optimista de que suceda el mencionado histórico cónclave. El funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, explicó: «Muy remoto, muy forzado, lo veo hoy. Yo no descarto nada, pero la verdad es que no veo una razón para que hablen, y si la hubiera, tendría que ser como corresponde, más que a partir de la intención de alguno, con una agenda real de temas concretos«, comentó en declaraciones radiales.

De todos modos lamentó que la grieta sea un interruptor entre ambos dirigentes políticos: «Nada de eso está ocurriendo. Ahora, sería bueno que en el país no fuera tan excepcional un diálogo entre dos ex presidentes, más allá de que, además, hoy Cristina Fernández de Kirchner es vice. Sería bueno, pero esas condiciones hoy no están dadas», agregó a su justificación.

Si en algún momento pudiera suceder la reunión entre los dos líderes opositores, Jorge Macri anticipó cómo tendría que ser para que su primo acepte la reunión. El ministro porteño puntualizó que de antemano debe haber una agenda con los puntos a tratar porque son «dos personas que no son amigos, que no tienen una relación habitual y que tienen una representatividad y una historia tan importante».

* Para www.elintransigente.com