Pullaro: "Cuando se imponen las armas y la violencia, se ponen en riesgo las instituciones"

En el marco de la convocatoria en la Legislatura de Santa Fe, Maximiliano Pullaro manifestó "dolor y angustia" por las imágenes donde se ve el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Es lamentablemente ver hasta dónde hemos llegado a los argentinos", sostuvo el legislador.

En esta línea expresó: "Con todas las discusiones que llevamos adelante terminaron generando tanta violencia y tanto odio. Con la angustia que provoca ver eso, haber visto el intento de homicidio de la vicepresidenta, o al menos un intento de fuerte amedrentamiento sobre la vicepresidenta de los argentinos, nos hace claramente reflexionar y nos duele".

"Cuando se imponen las armas y la violencia, se ponen en riesgo las instituciones, el sistema democrático y los dirigentes políticos formados en democracia.

Los democráticos tenemos que venir a repudiar con mucha fortaleza y claridad. Más allá de las diferencias públicas y manifiesta que tenemos desde hace un montón de tiempo con el gobierno, pero para decirles que vamos a defender a la democracia, que le vamos a decir no a los violentos y que vamos a pelear por la paz", apuntó.

Al ser consultado por las expresiones en Twitter de la diputada Amalia Granata, Pullaro opinó: "Me parece un error todo. Es un momento que tendríamos que estar reflexionando, mirando para adentro, qué es lo que hicimos mal. Porque en definitiva todos en algún momento de los últimos tiempos algo hicimos mal, si no, no hubiésemos llegado a una situación tan extrema".

Sobre el intercambio de Granata con el diputado provincial Leandro Busatto en redes sociales, Pullaro dijo: "Los extremos son irreconciliables. Hoy nadie sabe si el Presidente está hablando con el presidente del partido, con el expresidente Mauricio Macri, para llevar calma, cautela, qué es lo que tendríamos que estar haciendo todos. Tirar expresiones de estas características no terminan ayudando al momento que estamos viviendo".

Asimismo dijo que no le parece que sea "el momento" para la remoción de Granata de la Cámara de Diputados y pidió: "Bajemos todos un cambio". "Nadie me va a decir a mí que no soy opositor, pero siento una profunda angustia por lo que pasó anoche. ¿Hasta dónde llegamos? Tenemos que ponernos realmente a reflexionar cómo nosotros sacamos a la Argentina adelante, cómo dialogamos en serio. Cómo hoy no están sentados el expresidente con el presidente actual para llamar a la concordancia, a la prudencia", apuntó.

"Aprovechemos esta jornada para reflexionar sobre todo lo que no hemos hecho bien, que es indudable", concluyó.

Con información de Uno Santa Fe