Reproches e insultos en la iglesia

"Vos no cumpliste con lo que prometiste, sos un cagador", ese fue el reproche que le hizo el funcionario al empresario mientras el cura daba el sermón y más de uno pudo escuchar el dialogo.

"Vengo mas adelantado de lo que tendría que estar, son ustedes los que no pagan", se defendió el empresario tratando de que nadie los escuche.

"No te estoy hablando de tiempos de obra, vos sabés a lo que yo me refiero, no te hagas el boludo, somos grandes los dos", le respondió el funcionario.

"Todo cambió, pareciera que ustedes no viven en Argentina, todo está más caro, encima hay materiales que no se consiguen, ustedes son insaciables", cerró el empresario antes de retirarse del lugar y no poder cumplir con Dios como lo hace semanalmente.

El funcionario salió al rato y se subió a su auto masticando bronca por el momento que había pasado, pero que él mismo había comenzado.

Era evidente que algo se había roto, nadie entendía en su momento como el empresario pudo ser el adjudicatario de la obra, quizá haciendo alguna interpretación de la discusión en la iglesia, uno puedo sacar las conclusiones que le den un poco de luz a este culebrón.

Entre sus íntimos el empresario se escudó diciendo que su trabajo había sido impecable, que no había incumplido nada y que el material usado era el mejor, que la cosa pasó por otra lado y que seguramente todo se va a solucionar.

"Por la plata baila el mono", terminó diciendo el el empresario dando a entender que tarde o temprano el camino los cruzará nuevamente.