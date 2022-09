El calvario de la Tota Santillán que llevó a sus hijos a internarlo: “Me quise lastimar”

Hace un par de semanas, las alarmas se encendieron sobre la salud de la Tota Santillán luego de que el presentador fuese internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Palermo tras sufrir una crisis nerviosa. En medio de su internación, además, se destapó un conflicto debido a que su abogada decía que no debía estar hospitalizado, mientras que una de sus hijas argumentó lo contrario.

Finalmente, Santillán conversó con A la Tarde (América), rompió el silencio y aclaró la situación. “Es verdad que me quise lastimar. Si yo no estaba internado, no sé cómo terminaba”, afirmó en diálogo con Karina Mazzocco, dándole la derecha a sus hijas.

Según sus dichos, el anfitrión de “Pasión de sábado” sostuvo que la crisis se disparó porque no cumplió con el tratamiento que tenía recetado, y desmintió que se debiera a un conflicto con su hija. Actualmente, Santillán se encuentra en una clínica de Luján, donde evoluciona favorablemente.

Asimismo agregó: “Les agradezco a los doctores y la psiquiatra. Yo lo que quiero es trabajar y estar bien, soy el motor de mi familia. Hace tiempo que vengo luchando con esta bipolaridad y es muy difícil. Me he hecho daño algunas veces”.

Siguiendo con su testimonio a corazón abierto, la Tota Santillán admitió que su nivel de angustia lo llevó a querer “lastimarse a sí mismo”. “No sé por qué, pero me quise castigar. No me di explicación, sé que tengo que valorar la vida. Pero la verdad es que la vengo luchando y a veces se torna difícil la cosa”, asintió ante la consulta de Luis Ventura.

Por último, en modo reflexivo, el conductor remarcó que ante estas situaciones lo mejor siempre es apoyarse en los seres queridos e hizo énfasis en sus hijos. “Yo voy a defenderlos. La pelea entre la abogada y ellos no tendría que haber ocurrido”, expresó, evitando entrar en el conflicto.

Fuente: la100.cienradios.com