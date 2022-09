Así fue el cruce de Flor Vigna y Nico Occhiato en la noche porteña: "Se odiaron"

Flor Vigna y Nico Occhiato fueron los protagonistas de una fuerte polémica en plena grabación de El último pasajero, el ciclo que conducían juntos por Telefe.

Al parecer, la ex pareja mantuvo diferencias durante el programa que, como es obvio, fue rápidamente desmentida por ellos. Sin embargo, en Socios del espectáculo contaron que Flor Vigna y Nico Occhiato se cruzaron en un boliche y este encuentro no fue agradable.

"Se encontraron en un boliche el viernes y se odiaron porque eso sucedió. Evitaron cruzarse, juntarse y saludarse de cualquier forma", dijo Luli Fernández en el programa de El Trece. "Se encontraron y fue un dramón", aclaró la panelista que también contó que Vigna fue al lugar sin Luciano Castro.

"Gritos y enojos": la supuesta pelea entre Nico Occhiato y Flor Vigna

Días atrás, en Socios del espectáculo Rodrigo Lussich contó la interna en El último pasajero, el ciclo que lideraban Flor Vigna y Nico Occhiato.

Según la versión del periodista, los pases de factura de la bailarina al aire lo habrían molestado. Además, se decía que el morocho estaba "creído" por su creciente popularidad. “Lo cierto es que aquí la cosa se fue complicando, hubo gritos, reproches, furia y enojo”, contó Lussich.

“Según cuentan los testigos, los enojos tenían que ver con ciertas trabas al aire de Flor, equivocaciones y un Occhiato poco tolerante”, explicó el conductor sobre el supuesto malestar ente ambos. Luego, relató la frase que la actriz habría arrojado contra su ex: “‘El agrande y la soberbia que tiene no se entiende, lo desconozco, no sé cómo pude haberme enamorado de vos’”.

