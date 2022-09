Diputado del Frente de Todos definió como «los planeros más grandes» a los jueces de la Corte Suprema

La disputa que hay entre el Frente de Todos y los jueces de la Corte Suprema de Justicia no es algo nuevo. El conflicto viene desde hace varios años, cuando los fallos de la Justicia no dejaron del todo conforme a Cristina Kirchner, vicepresidente de la Nación que los acusa de ser funcionales a la derecha. Esto mismo es lo que sostienen sus funcionarios incluido el diputado Marcelo Casaretto.

A esto debemos sumarle que hace varios días comenzó a hablarse en el Congreso de la Nación la posibilidad de incluir a los magistrados del máximo tribunal al pago del impuesto a las ganancias. Sobre ello mismo habló el representante oficialista que utilizó una terminología propia de los espacios opositores para criticar a los jueces.

«Cuando te pones a mirar te encontrás con que los planeros más grandes son los de la Corte Suprema de Justicia, que por ejemplo, no pagan impuestos a las ganancias», resaltó el diputado nacional por el Frente de Todos. De esta manera el entrerriano pidió reabrir la discusión sobre la exención de la carga impositiva ya que el Estado registra pérdidas por 238.000 millones de pesos a raíz de ello según NA.

El pedido de dialogo político

Por otra parte, Casaretto aseguró que «el diálogo político tiene que existir siempre» entre todos los espacios que componen al arco político del país. Sin embargo, reconoció que ve bastante complicado llegar a un «gran acuerdo político en Argentina» como pidieron desde Juntos por el Cambio, un partido que tiene «sin cuidado» al diputado.

Seguido a esto, puso el foco en una posible reunión entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, tal y como se viene rumoreando. «Yo no le digo a los otros que tienen que hacer, pero si me ves a mí en la Cámara de Diputados, yo puedo estar hablando tanto con Cecilia Moreau como con Myriam Bregman o con Espert y Milei. Por eso no le voy a decir a Cristina con quién se reúne y con quién no», concluyó.

* Para www.elintransigente.com