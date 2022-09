«No es imposible»: Miguel Ángel Pichetto opinó sobre una posible reunión entre Cristina Kirchner y Macri

Miguel Ángel Pichetto hizo énfasis en una posible reunión entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner luego del atentado que le ocurrió a la vicepresidenta. El exsenador conoce a ambos líderes políticos y de forma sorpresiva aseguró que «no es imposible» un cónclave entre ellos. Lo único que no debería faltar es una agenda previa para marcar el rumbo del diálogo.

El dirigente peronista conoció muy bien a Cristina Kirchner cuando formó parte del Partido Justicialista. También, prácticamente del mismo modo, sabe de Mauricio Macri. Miguel Ángel Pichetto fue compañero de fórmula del ex Presidente. Ante su conocimiento se atrevió a ir en contra de la opinión mayoritaria y que no es imposible una reunión entre ambos.

El ex legislador se mostró optimista ante el tema y explicó cómo debería ser: «Hay un escenario que puede abrir un camino de violencia y creo que los dos están frente a una responsabilidad. Tiene que haber una agenda, de cinco puntos, con un diálogo laico. Y tienen que ordenar sus filas internas en el kirchnerismo”, le indicó a Carlos Pagni en Odisea Argentina, por LN+.

A Pichetto no le pareció descabellada su opinión, por el contrario, brindó otros ejemplos para que pueda tener más asidero su opinión: «Se juntaron Mujica y Sanguinetti en Uruguay para hacer un libro, dos visiones contrapuestas lo hacen de manera amigable. Moncloa en España no hubiese sido posible si Carrillo no se sentaba en la mesa con la derecha fusiladora de la guerra civil”, indicó.

Por último habló sobre el atentado a la vicepresidenta y no le quitó la gravedad al hecho. De todos modos opinó: “Creo que quedan algunos interrogantes, ¿quién se hubiera beneficiado si la bala hubiera salido? ¿Los que creen en el sistema? ¿Los que plantean que el año que viene la Argentina tiene que ir a elecciones? Claramente no. Parecen actores marginales los que aparecen en la superficie. El problema argentino es que no se rasta más allá”.

* Para www.elintransigente.com