Gregorio Dalbón: “Los fiscales Mola y Luciani no van a terminar bien”

El abogado civil de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, cuestionó con dureza a los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, tras elogiar el alegato presentado por la defensa letrada de Carlos Beraldi, en representación de la Vicepresidenta, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2.

“Fue una clase magistral la del colega Beraldi. Demolió por demás. Ya me daban lástima los fiscales Mola y Luciani”, sostuvo Dalbón y aseguró que ambos funcionarios del Poder Judicial “no van a terminar bien”. “No es una amenaza. Es una consecuencia de su actuar”, aclaró.

El lunes fue el primer día de las tres jornadas que realizará el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Quien protagonizó la audiencia fue Carlos Beraldi, donde buscó rebatir los argumentos de los fiscales que pidieron un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner en el marco de la causa que la investiga

“Se ha puesto en evidencia que no solo (Mola y Luciani) han cometido mala praxis, sino que han mentido a la sociedad con un discurso violento. Se ha destruido por completo a la acusación fiscal que es imposible de revertir”, indicó Dalbón en declaraciones a C5N y CrónicaTV.

Según Dalbón, el alegato presentado por Beraldi en representación de la titular del Senado fue “poner la verdad a la sociedad con pruebas” de que tanto Luciani como Mola realizaron una “mentira descarada” durante su acusación. Dijo que “desconocían la Ley de Presupuesto”, reconstruyó “cómo se licitaban las obras públicas” y puso reparos en que los fiscales “incluían obras que decían que no iban al Congreso” y que “no estaban peritadas”, cuando en realidad “todas” pasaban por el control parlamentario.

“Directamente colocaron leyes que no existían, inventaron situaciones que no están en al causa e ingresaron en el alegato situaciones que no estaban en la prueba. Nunca vi nada igual en cuanto a la demolición que hizo el doctor Beraldi que, como un profesor de derecho, explicó a los fiscales Luciani y Mola lo que deberían hacer si quieren seguir ejerciendo la magistratura como fiscales”, afirmó Dalbón.

A criterio del abogado civil de Cristina Kirchner, los argumentos producidos por el equipo de la defensa desencadenará en que tanto Luciani y Mola terminen con su carrera judicial. “A estos dos ya los están sacando de la Justicia. Cuando termine el juicio van a perder sus cargos por haber inventado una causa y pedir pena para condenar inocentes, que es un delito. Beraldi lo mostró a la sociedad muy sencillamente”, remató Dalbón sobre el futuro de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

“No sé dónde irán a vivir los fiscales Luciani y Mola, porque el papelón que están pasando va a ser imposible que no van a poder cuontinuar con su carrera”, dijo en uno de los reportajes.

El abogado civil aprovechó también para presentar reparos a la investigación por el intento de asesinato contra la vicepresidenta que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo entre otros.

“Experimentamos un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria de Cristina Kirchner, que tendría que estar del lado del acusado y no de la fiscalía”, añadió. En esa línea, comparó a los fiscales de la causa Vialidad con perros: “Le tienen miedo a los diarios. Cuando movés el diario, el perro mete la cola entre las patas. Lo mismo pasa con Luciani y Mola si sacaras una tapa en la que se dijera que absuelve a Cristina. Se mueren de miedo”.

“Tenemos un tribunal del lawfare. Comodoro Py se asemeja más a un comercio”, caracterizó.

Acerca de las investigaciones en torno al atentado contra la vicepresidenta, Dalbón sostuvo que no está “conforme”. “Veo que podríamos haber acelerado muchísimo. Veo gente muy violenta en libertad”, lamentó. Y apuntó contra la jueza y el fiscal del caso: “Capuchetti no me va ni me viene. Sus antecedentes me hacen acordar a (el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian) Ritondo. Y Rívolo es un fiscal del lawfare, en mi opinión”, declaró.

Acerca del comportamiento de la jueza, Dalbón dijo: “No me gusta cómo está llevando la causa. La lleva para el lado del intento de homicidio y es un hecho mucho más grave. Tiene que ver con el orden público, constitucional, con el terrorismo. Nos puso a todos en la puerta de una guerra civil”. E interrogó a la jueza a cargo del juicio: “¿Tiene ganas Capuchetti de llegar al final de todo? ¿No le va a dar miedo ver quién financió (el atentado)?”.

“Todo lo digo es en mi opinión personal, no lo digo en nombre de Cristina. Que quede claro”, concluyó.

Dalbón contra el dibujante Nik

Dalbón apuntó contra el dibujante Nik en sus redes sociales, a raíz de una historieta publicada en el diario La Nación en la que cuestiona el atentado contra la Vicepresidenta: “No fue chiste el atentado a Cristina Kirchner vas a aprender a respetar a las mujeres. Podes disculparte públicamente. Sino no te preocupes que nadie cercena tu libertad, seguí faltándole el respeto al Presidente y a Cristina, gratis no será, te equivocaste feo”.

En ese sentio, lado, el bloque de diputados del PRO emitió un comunicado en repudio a “las amenazas” de Dalbón “contra el humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido por su apodo Nik, expresadas en su cuenta de Twitter”.

“El abogado Dalbón amenaza a un ciudadano por pensar distinto y ejercer su libertad de expresión a través del humor gráfico. Justamente los que hablan del ‘discurso del odio’ son quienes promulgan estas graves amenazas con un ‘gratis no será, te equivocaste feo’”, expresaron en un comunicado.

Los referentes del PRO le reclamaron a Fernández de Kirchner que “desautorice a su abogado y repudie este lamentable hecho que vuelve a repetirse, profundizando las extorsiones y amenazas a un ciudadano argentino. Solicitamos también a los responsables del Gobierno encargados de garantizar la libertad de expresión y seguridad de las personas que actúen en consecuencia ante una nueva grave amenaza”.

Con información de www.infobae.com