La demoledora declaración de Leticia Brédice tras ser despedida de la obra de Luciano Castro: “Hace años que peleo es por estar sana”

Tras la enorme repercusión que tuvo la desvinculación de Leticia Brédice de El Divorcio, la actriz fue entrevistada por Carmen Barbieri en Mañanisima, donde habló sin filtros acerca de sus problemas de salud y cómo se encuentra en medio de el escándalo actual.

Leticia tenía un contrato para formar parte de una obra de teatro, donde iba a compartir escenario y protagonismo con Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago. Sin embargo, la actriz fue despedida y será reemplazada por Carla Conte. “Leticia se presentaba a los ensayos y no estaba en su eje. Fue bochornoso”, describió Laura Ubfal.

En Mañanisima, Barbieri le comentó: “Estoy preocupada porque se están diciendo muchas cosas”, pero fue inmediatamente interrumpida por la invitada. A través de una llamada telefónica, Brédice tomó la palabra y aclaró su situación.

“¿Por qué estas preocupada? Si vos estás preocupada, yo te tengo que contestar porque a mí me pone mal. Vos sos una persona que me querés y sos piola. ¿Cómo te vas a preocupar por mí?”, le respondió rápidamente, a lo que la conductora del programa le retrucó: “Se estaba diciendo que vos no estabas bien”.

Sin embargo, la entrevistada continuó con su descargo: “¿Cómo no voy a estar bien? Mirá, yo hace años que por lo único que por lo que peleo es por estar sana. En la profesión, nosotras mismas nos conocemos y sabemos cómo vamos creciendo y a veces, por ahí, el otro no te puede defender y está en otra situación”.

Para cerrar, Leticia se mostró totalmente contundente y dejó cualquier tipo de rumor despejado: “La verdad es que yo me encontré en una situación donde alguien ya hace rato no me defendía en situaciones. A mí no me destratan. Al final soy la más seria, la que sabe la letra, la que va y propone”

Fuente: la100.cienradios.com