Para Perotti los maestros no son prioridad y no habrá aumento

Amsafé rechazó nuevamente la propuesta salarial del gobierno provincial y convocó a un paro por 72 horas para esta y la próxima semana. Frente a esta fuerte postura del gremio, el subsecretario de Empleo, Eduardo Massot, en diálogo con Todo en Uno en UNO 106.3 reveló que la paritaria se mantiene abierta para discutir otros puntos, como si se concretará el descuento por los paros docentes.

Massot señaló que viven esta situación con mucha preocupación, ya que no fue "ni provocada ni querida" por el gobierno provincial que "ha cumplido con todas sus obligaciones en tiempo y forma y ha cumplido con la paritaria que se había acordado en el mes de marzo, estrictamente".

"En esta situación donde los docentes de Amsafé han rechazado la propuesta del 77% a diciembre con una revisión en ese mes de la paritaria salarial, sumado también a la propuesta de recuperar los días de paros del mes de agosto estamos en una situación en donde a los docentes de Amsafé se les va a liquidar los salarios del mes de septiembre con los descuentos de los días de paros del mes de agosto, sin los aumentos además que han sido propuestos para todos los sectores que sí han aceptado, a los cuales sí se les va a liquidar", declaró el subsecretario.

Eduardo Massot sostuvo que por medio del diálogo y dejando la paritaria abierta se podría llegar a encontrar una solución a este conflicto, "que seguramente no es a través del paro como se va solucionar".

Frente a esta medida del gobierno provincial, Amsafé ingresó una nota pidiendo la reapertura paritaria y el no descuento de los días no trabajados en agosto. Tras esta acción, Massot recordó que el viernes ellos tuvieron la asamblea donde se rechazó la propuesta paritaria ofrecida. "Estamos analizando los pasos a seguir, entre los cuales está la posibilidad de una nueva convocatoria en una paritaria que está abierta aún, es decir que pueden llegar a ser convocados. Uno sabe que mientras hay días de paro es el no diálogo en esta instancia. Se analizará también el tema de los descuentos, obviamente todo es conversable en una mesa de diálogo, pero teniendo muy en cuenta que en esa nueva convocatoria no va a haber una nueva propuesta salarial, la propuesta salarial es la que ya se hizo en la anterior semana".

Sobre esta propuesta salarial, el subsecretario de Empleo indicó que se le hizo llegar a todos los sectores y a todos los sindicatos por igual. Y afirmó: "Para este sector (docente) no va a haber una modificación, sí puede dialogarse sobre otros aspectos pero no sobre una reforma de la propuesta salarial".

El subsecretario resaltó que la propuesta técnica fue muy buena, debido a que se habló incluso de titularizaciones. "Como ellos trajeron a la mesa de la paritaria el no descuento de los días de paro lo que se hizo desde el gobierno fue decirles «bueno, se accede a no descontar los días de paro siempre y cuando se alcance los objetivos académicos, educativos, y se de den también clases efectivas hasta el 23 de diciembre». Esto también fue rechazado por Amsafé, fue rechazada la totalidad de la propuesta", dijo.

Entonces, tras esa situación el gobierno provincial "no tiene más remedio que descontar los días de paro porque fue rechazada esa propuesta, en consecuencia tampoco se les va a pagar los aumentos".

En lo que respecta a los jubilados docentes y ante la consulta de Fabián Acosta de que si a este grupo se le liquidará este 20% que ofreció el gobierno provincial para septiembre, Massot expresó: "En esto estamos aún en diálogo con la Caja de Jubilaciones, anteriormente ambas situaciones fueron las que sucedieron, es decir en una situación de paro semejante y de la no aceptación de la propuesta se les ha liquidado. Pero en la última oportunidad que sucedió esto sí, así que se está trabajando porque la verdad es que los jubilados no han votado ni han sido culpables de esta situación, así que es posible que se termine liquidando el aumento al sector pasivo".

Fuente: Uno Santa Fe