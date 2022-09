Cristina Pérez apuntó contra Alberto Fernández: «Somos mucho más pobres»

Siempre dispuesta a decir lo que piensa. De esta manera es como se muestra en cada oportunidad, una de las periodistas más importantes y reconocidas de los medios de comunicación de nuestro país, como es el caso de Cristina Pérez. Fue en su programa de Radio Rivadavia, «Cristina Sin Vueltas», donde apuntó contra el presidente Alberto Fernández en medio de su viaje a los Estados Unidos.

«¿Alguien escuchó alguna crítica de Máximo Kirchner al FMI en estas horas? ¿La Cámpora no publicó un video diciendo que no le tiene miedo al organismo de crédito? ¿No hubo una ruidosa marcha de protesta contra el endeudamiento salvaje? El silencio de radio en estas horas de luna de miel del gobierno con el Fondo, hace pensar en muchas cosas. Por lo pronto, el gobierno ni siquiera contaría con el acuerdo si no hubiera sido votado por la oposición. De ahí venimos», comenzó disaparando.

«Cristina Kirchner y su hijo fueron los principales opositores a resolver la cuestión de la deuda, que podría haberse encaminado ni bien comenzada la gestión de Alberto Fernández, en condiciones más que favorables. Todo el tiempo que se perdió por no solucionar el problema no le salió gratis a Argentina y a los argentinos. Las fotos que llegan desde Nueva York donde el presidente se lleva elogios de la titular del organismo y la aprobación de la segunda revisión de este año con desembolso incluido llegan luego de que la economía se asomara al abismo», arremetió.

Contundente

Sin tapujos, Cristina Pérez enumeró las consecuencias de la crisis desatada. «221% de inflación después, y con el dólar libre haciendo surf cerca de los 300 pesos. Es decir, con los argentinos mucho más pobres. Sale caro el populismo, no sólo por los planes platita. Alberto Fernández no es inocente: entre su responsabilidad y su obediencia ya sabemos qué eligió y qué hizo de sí mismo. Su anemia política se disimula hoy en sellar las gestiones de quien realmente detenta el rol ejecutivo del gobierno que es el ministro de Economía, Sergio Massa», apuntó.

«El presidente se pavonea en los Estados Unidos como si fuera quien toma las decisiones, con una inexplicable delegación de casi 50 personas que incluye a la estilista de su pareja, mientras por aquí campea el ajuste. La consecuencia más grave de todo el desaguisado auto provocado por este gobierno es un país con 100% de inflación anual en una economía lastimada que no crece hace 11 años, y que ahora es una picadora de carne del poder adquisitivo empujando a más y más argentinos a la pobreza», apuntó la comunicadora.

«Con una hipocresía a prueba de todo, que hace que el diablo de hace un ratito sea el ángel de ahora, como si nada, veremos en estos días dos desembolsos para el FMI sin que nadie diga ni mu. Parece que al fin, no era tan grave acordar. Después se sorprenden porque la gente no les cree nada», sentenció Cristina Pérez.

* Para www.elintransigente.com