“Para la Justicia que me ahorquen no es violencia”: Vicky Xipolitakis rompió el silencio tras perder el juicio contra Javier Naselli

El empresario Javier Naselli le ganó el juicio a su expareja, Vicky Xipolitakis, en el que la mediática lo acusó de violencia de género y lesiones, entre otros cargos. Ahora, él aseguró que buscará la tenencia de su hijo que “hace 4 años que esta luchando”.

Debido a una cautelar, Vicky Xipolitakis no puede hablar sobre lo sucedido, sin embargo, si dio una nota para LAM y contar como ella se siente ante el fallo a favor de su expareja.

“Es un tema muy sensible, no puedo hablar, respeto por nuestro hijo. Sigo confiando en la Justicia, hay que denunciar siempre”, comenzó diciendo la ex MasterChef. “Es un tema que no me parece para ser mediático y que cada uno opine sin saber y hay un menor que es mi hijo que hay que tener mucho respeto y cuidado”.

“Se me denigró mucho como mujer, pero ya no soy yo, hay un montón de mujeres atrás que pasan por mi situación, así que por tantas mujeres, por mi hijo y por mi voy a seguir luchando aunque sea desgastante y triste pero no hay que dejar de denunciar”, reiteró Xipolitakis ante las cámaras de LAM.

Frente al fallo a favor de Naselli, Vicky rompió el silencio y le dejo un mensaje a la Justicia: “Esta absolución siento que fue otro golpe pero no es la última palabra y ojala se haga justicia.

“Todos los hechos estaban comprobados, el perito dijo que estaba ahorcada pero después terminaron poniendo ¨ y donde esta el autor¨, es muy difícil, cuando hay poder esto difícil. Si para la Justicia que me ahorquen no es violencia, ¿la violencia qué es?, encaró Xipolitakis.Por su lado, Naselli manifestó su deseo de obtener la tenencia definitiva: “Ojalá pueda verlo pronto y, bueno, que haya justicia para él también”, contó; a la vez que reafirmó: “Voy a reclamar la tenencia. Quiero la tenencia de mi hijo”.

Fuente: la100.cienradios.com