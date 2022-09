“De Messi prefiero no hablar”: el incómodo silencio de Quique Setién, el DT que peor se llevó con el argentino

None

Siete meses. Eso fue todo lo que duró el ciclo de Enrique Setién como entrenador del Barcelona: asumió el 15 de enero de 2020 y lo despidieron en agosto del mismo año. En ese lapso, el equipo sufrió una de las derotas más dolorosas de su historia (8-2 ante el Bayern Munich por la Champions League) y el DT desarrolló un vínculo conflictivo con el as de espadas del plantel, el argentino Lionel Messi.

Luego de ese ciclo, Setién nunca más volvió a dirigir de manera profesional. Transcurridos más de dos años luego de su salida del club, la herida que dejó su fallida relación con la Pulga no parece sanar.

“De Messi prefiero no hablar”, dice el entrenador en el trailer de una entrevista en profundidad que le hizo la cadena Movistar+ y que verá la luz de forma completa en los próximos días.

El silencio incómodo alrededor de la figura del capitán de la Selección argentina deja en claro que hay cuestiones que quedaron sin resolver.

Messi-Setién, una relación que nunca fluyó

Tiempo después de que Setién dejara la dirección técnica del Barcelona, comenzaron a trascender algunos encontronazos que tuvo con Messi.

Un informe de la Cadena SER de Catalunya relató que un día el argentino le pidió al DT “más respeto” hacia el grupo de jugadores, a lo que el español respondió: “Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta”.

El propio Setién había definido a Messi como un futbolista “difícil de gestionar”. En una entrevista con el diario El País, desarrolló: “¡Quién soy yo para cambiarlo! Si lo han aceptado durante años como es y no lo han cambiado...”

“Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas. Ves cosas que no te esperas (...). Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira”, continuó.

Sin embargo, el cortocircuito mayor se vivió entre Messi y el ayudante de Setién, Eder Sarabia. Muy recordado es el episodio en el que, durante un partido, el DT alterno intentó darle indicaciones al rosarino en dos ocasiones y este lo ignoró, ni siquiera lo miró.

