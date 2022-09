El sincericidio de Camila Homs tras el resultado positivo del ADN de Camila Pereyra: “Es un cambio fuerte”

Hace tan solo un mes atrás, una joven de 21 años apareció en la vida de Camila Homs comentando la posibilidad de ser su hermana. Tras realizar un estudio de ADN, el resultado confirmó lo que tanto sospechaba y Camila Pereyra resultó ser hija de Horacio Homs.

“Desde hace siete años vengo buscándolo, pidiéndole por favor que, si él no quiere saber nada judicialmente, que sea algo entre nosotros dos, pero que yo necesitaba por favor saber mi identidad”, había comentado en un principio la muchacha, quien luego de conocer el resultado se reencontró con su padre.

Tras conocerse el resultado positivo, el padre de la modelo no dudó en compartir cómo se sentía ante una situación tan particular: “Voy a asumir mi responsabilidad como padre. En la familia, estamos todos contentos. Tengo emociones encontradas... en la vida nada es fácil pero estoy seguro que vamos a entablar una relación rápidamente”.

Camila Homs tardó bastante tiempo en comentar algo respecto a su hermana Camila Pereyra. Sin embargo, en un móvil de Socios del espectáculo, la modelo no pudo evitar el tema por mucho más y debió responder la pregunta de la cronista: “Tenés una nueva hermana, ¿cómo lo tomaste? ¿Pudiste hablar con ella?”.

“No me comuniqué con ella pero sí, obviamente que lo sé. Respeto todo pero es un tema que tampoco me influye tanto, así que prefiero no hablar del tema”, fue la cortante respuesta de la expareja del futbolista argentino. “¿Te gustaría conocerla? ¿Charlar? ¿Tienen algo en común?”, indagó la notera.

“Sí, tenemos en común a mi padre. Lógicamente voy a conocerla, no sé si ya. Es algo que tendría que procesarlo, es un cambio fuerte. Muchos años también. Son cosas que tendré que pensar, deliberar, tomarme mi tiempo. Pero sí se respeta y se entiende todo. No es un problema, después de todas las cosas que me han pasado, esto no lo tomo como problema, al contrario. Mi novio me acompaña y me apoya en todo esto”, cerró la modelo.

