Salió a la luz la técnica de Rodrigo de Paul para seguir la vida de Camila Homs en redes: “Soltá”

Camila Homs y Rodrigo de Paul decidieron bloquearse en las redes sociales cuando su separación se encontraba en el punto más critico y todos posaban su mirada sobre ellos. Sin embargo, ambos cuentan con estrategias para mantenerse al tanto sobre la vida del otro.

En un dialogo con Socios del Espectáculo, Camila explicó que Rodrigo se enteró que su hijo menor comenzó a caminar debido a los portales que compartieron sus posteos, ya que no mantienen ningún tipo de vínculo en el mundo virtual.

Sin embargo, ella mismo reconoció haber visto el nuevo look del padre de sus hijos gracias a las publicaciones que realizó la Selección argentina en su cuenta de Instagram.

Mariana Brey fue la encargada de mandar al muere a la modelo y futbolista acerca de sus estrategias para mantenerse al tanto de la vida que comparte el otro en sus redes sociales. “Quiero sumarte, Rodri, a esto que contaba Camila Homs de que no se siguen en las redes ellos”, explicó la panelista.

“Ella no sigue a De Paul y De Paul no la sigue a ella, que dice que no se enteró de que Rodrigo estaba rubio”, remarcó fuertemente. Sin embargo, Brey se excusó de mostrar pruebas: “No lo tengo ahora acá, pero en cualquier momento se recicla, se recicla”.

Sobre Rodrigo de Paul, Mariana detalló: “Él no sigue a Camila pero sí sigue las historias de los diferentes Instagram que hay de los grupos de fans de Camila. Para que no sea tan evidente seguirla ella para averiguar en qué anda Camila, sigue a los grupos de fans”.

“Soltá, Rodri”, disparó inmediatamente Karina Iavícoli. Por su parte, Adrián Pallares nombró al productor del programa y agregó: “Acá Adrián Sagro, que es más malo que el resfrío, me dice que él también la sigue a ella desde las cuentas de los fanáticos”.

Fuente: la100.cienradios.com