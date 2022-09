Mascherano convocó a una joya de Atlético de Rafaela

La Asociación del Fútbol Argentino informó este jueves que el jugador de Atlético de Rafaela, Alex Luna, fue citado para integrar la Selección Nacional Sub 20 que defenderá los colores del país en la 12ª edición de los Juegos Suramericanos Odesur, el cual se desarrollará del 1 al 15 de octubre en Asunción, Paraguay.

Alex se sumará a los entrenamientos del plantel de Javier Mascherano luego del encuentro del domingo ante All Boys, correspondiente a la fecha 34 de la Primera Nacional. Este enfrentamiento es clave: si la Crema gana, se garantizará la permanencia en la categoría.

¿QUIÉN ES ALEX LUNA?

Alex Luna, una de las joyas de la cantera rafaelina. En 2020, el diario AS de España había publicado que “los grandes de Europa” se peleaban por él. Y se mencionaba a Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City y United, PSG, Juventus y Bayern Múnich. De los equipos argentinos, los que consultaron condiciones por su ficha fueron Racing y Vélez, según comentó su representante, Martín Sendoa a los españoles, también llamó la atención de Boca, River, Independiente y San Lorenzo, entre otros.

Luna tiene como referente al brasileño Neymar. “Me gusta la gambeta, el regate, como a Neymar. Trato de imitarlo mucho por su estilo y por todas las cosas que hace. Es uno de los mejores del mundo con Messi. Neymar está por delante de Cristiano”, opinó.

A comienzos de año protagonizó un escándalo con el ahora técnico de Alvarado de Mar del Plata, Rubén Darío Forestello. Se difundió el 21 de enero, cuando todavía estaban de pretemporada. En el audio, dirigido hacia su representante, Martín “El Ninja” Sendoa, cuenta que “El otro día fuimos media hora antes a entrenar y el técnico nos hizo cortar el pasto con la mano, que lo saquemos de raíz nos dijo”. “No aguantó más, me hacen entrenar aparte y si no me tienen en cuenta no vuelvo más entrenar”, dijo el joven jugador. Esto generó un comunicado del resto del plantel que se diferenció del juvenil.

Tras la salida de Forestello, Medrán lo empezó a tener en cuenta. Hoy es uno de los titulares del equipo.

Fuente: via pais