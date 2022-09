De Mendiguren: “Estamos desesperados por los dólares”

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, habló este viernes sobre la reunión que mantuvieron esta semana con la Unión Industrial Argentina (UIA) y aseguró que el Gobierno salió “conforme” del encuentro.

“Los industriales nos pedían ayer estabilidad. Para alcanzarlo, si vos no me ayudas con los precios no podemos tener estabilidad. Para buscar la estabilidad es responsabilidad de todos, también de la oposición”, indicó el funcionario en declaraciones a La García por AM 750.

De Mendiguren no descartó la posibilidad de pedir a los industriales blanquear dólares para importar: “Estamos desesperados por los dólares”, respondió. Y luego señaló que el plan de estabilización diseñado por el Ministerio de Economía plantea “estabilización para crecer”.

“Para crecer necesitas dólares, para crecer necesitas mantener el poder adquisitivo del salario. Este es el primer plan de ajuste donde la decisión política es hacerlo manteniendo el poder adquisitivo del salario. Los ajustes anteriores tuvieron como variable de ajuste el salario”, señaló.

Y recordó el recorte a las jubilaciones en 2001. “Para garantizar el pago de los intereses de la deuda, le bajaron el sueldo a los jubilados. ¿Sirvió de algo que hayas inmolado a los jubilados? A los 4 meses llegó la peor crissi social económica política de la Argentina. Esos mismos que transitaron esa experiencia de romper el contrato social en la argentina hoy dan la misma receta”, agregó.

El funcionario se refirió a las últimas subas de precios. “Hace un mes y pico atrás, en medio de una gran incertidumbre, nos estaban empujando a una devaluación brusca anunciando un default en pesos que nunca se produjo. Nos pronosticaban dólares a $400. En ese estado de cosas, mucha gente no fijó precios o el que lo fijaba ponía un sobreprecio terrible para cubrirse”, recordó.

“Todas esas dudas se despejaron. No hubo devaluación brusca, no hubo default de la deuda en pesos. el dólar no fue a $400. Estamos trabajando para achicar la brecha bajando el techo de los otros dólares, pero muchos precios quedaron con lo que pasó aquella semana”, señaló el secretario.

“Con Funes de Rioja hablamos del tema precios. Igual yo casi que no le pregunto porque sé la respuesta: que la crisis mundial, que que los formadores de precios. La demanda a veces convalida precios, sobre todo en las marcas de ropa. Me preocupa cuánto aumentan las precios en la calle Avellaneda, donde un pantalón está al 20% o 25% del precio de un shopping. La realidad es que la ropa estaba cara, el Gobierno estuvo firme y a la tarde se pudo firmar un acuerdo”, indicó.

Con todo, De Mendiguren no negó el problema de la falta de los dólares necesarios para la industria. “No los tenemos por distintas razones, entre ellas porque el Gobierno tomó la decisión de no cortar el gas en el invierno y en ese caso la industria hubiera parado. Es cierto que tuvimos falta de dólares por la cuestión energética. Son USD 4.500 millones que le cuesta la energía a una economía que ya estaba sin reservas ni dólares. Estamos administrando lo mejor que podemos los dólares”, dijo.

También habló sobre las señales de desaceleración de la economía. En ese marco, aseguró que el índice de actividad industrial hoy está arriba de 10 puntos con respecto a la prepandemia. “A nivel mundial, la única industria que creció por arriba de la nuestra frente a la prepandamie fue la China. El resto está toda por debajo. El crecimiento nuestro fue importante y el empleo industrial ha seguido creciendo los últimos 24 meses”, detalló,

“Ante la desesperación por la falta de dólares, de insumos, hay más nerviosismo; pero pongamos las cosas en su justo término. Hay que entender desde dónde uno parte. Estábamos sin reservas y nos estaban empujando a una devaluación brusca presionando al default en pesos. Si no tenés reservas, estás muy vulnerable ante cualquier corrida y tenés que tomar una medida. Fue entonces con el dólar soja porque es el sector que puede aportar USD 5.000 millones”, indicó.

Con respecto a otros sectores que también están pidiendo un “dólar especial”, como el sector del vino, De Mendiguren advirtió que se trata de economías regionales que, a diferencia del agro, no tienen retenciones. “Con las economías regionales soy pragmático: ellos no tienen retenciones”, aseguró.

