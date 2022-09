“Si nos vamos a sentar para hablar de esa agenda, sentémonos»: Macri puso condiciones para reunirse con Cristina Kirchner

Mauricio Macri volvió a tomar la palabra en medio del debate sobre una presunta reunión con Cristina Kirchner. El ex Presidente no descartó por completo un cónclave con su rival política. Lo cierto es que puso condiciones para que se concrete el diálogo. Al mismo tiempo criticó le media sanción que dio el Senado para agregar miembros al cuerpo del máximo tribunal de Justicia.

El ex mandatario, como principal figura de la oposición, se refirió a una posible reunión con Cristina Kirchner. Desde el Frente de Todos no observan con malo ojos un acercamiento entre los líderes para apaciguar los niveles de violencia. Mauricio Macri no desechó dicha posibilidad. Asimismo aseguró que de antemano tiene que haber una agenda con los temas a debatir.

“Acá el diálogo se puede construir sobre la base de decir “estas ideas que han aplicado son un fracaso”. Hubiese fracasado cualquiera, hasta Copperfield fracasaría con estas ideas de aislarse del mundo, de destruir la cultura del trabajo, el mérito, de la modernización, de la evaluación y competencia en una sociedad que todavía tenemos gremios docentes que dicen que no tenemos que evaluar”, indicó en el pase entre Jorge Lanata y Eduardo Feinmann, por Radio Mite.

El fundador del PRO asumió que si se cumplen sus requerimientos puede existir una reunión: “Si nos vamos a sentar para hablar de esa agenda, sentémonos. Pero si vamos a sentarnos para hablar de cómo maniatar a la Justicia, de cómo demoler aún más nuestro sistema institucional que es frágil, no”, subrayó haciendo referencia al proyecto de ley que se aprobó en el Senado.

También reflexionó sobre la intención del oficialismo de agrandar la Corte Suprema a 25 miembros. El ex Presidente vinculó el proyecto de ley con la economía: «¿Quién va a invertir en un país que cree que se puede hacer una Corte Suprema más grande que un equipo de fútbol? Son cosas que no suman y nos condenan a una pobreza eterna», remató.

* Para www.elintransigente.com