Cristina Kirchner subió a YouTube el alegato de su abogado en la causa Vialidad dividido en 12 capítulos y 31 cortes de video

La vicepresidenta Cristina Kirchner subió este sábado a su cuenta de YouTube el alegato completo de su defensa en la causa Vialidad, dividido en 12 capítulos y 31 cortes de video. Allí se pueden ver las exposiciones que hizo uno de sus abogado Carlos Beraldi y su propia intervención del pasado viernes desde el Senado.

“Comparto con ustedes lo prometido: el alegato de mi defensa -completo y ordenado- que desmorona, como un castillo de naipes, las toneladas de mentiras repetidas por los fiscales Luciani y Mola”, publicó la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter junto con el link de YouTube.

Los 12 capítulos son: La historia de la causa Vialidad, Supuesta asignación fraudulenta de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz, La falsa asociación ilícita, El inexistente apagón informativo al Congreso, El falso plan “limpiar todo” y la reunión que nunca existió, El “móvil del delito”, Las supuestas irregularidades advertidas en la provinica de Santa Cruz, Concentración de la obra pública de Santa Cruz y supuestos sobreprecios, Irregularidades en la ejecución y pago de las obras, El perjuicio, Vialidad: una causa contra la Constitución y El Lawfare.

“El material se publica ordenado y dividido en capítulos, en la forma en que el doctor Carlos Beraldi llevó adelante la exposición con la que desmoronó las mentiras de los fiscales Luciani y Mola. En el capítulo 11 del alegato, Cristina ejerció su propia defensa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación”, apuntaron en la descripción del video.

El pasado viernes, desde su despacho del Senado, Cristina Kirchner comenzó su alegato en su condición de abogada. “Si no era abogada hubiese estado en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal”, fue una de las primeras críticas.

La Vicepresidenta dijo que el fiscal Luciani tuvo “intervenciones artísticas, grandilocuentes”. Uno de los ejes que abordó fue lo que los fiscales llamaron en su alegato el “plan limpiar todo”, por el cual a través del análisis del celular del ex secretario de Obras Públicas José López concluyeron que Cristina Kirchner avaló el cierre de las empresas de Báez y el despedido de sus trabajadores. Uno de los ejes fue un encuentro en noviembre de 2015 del empresario y la ex mandataria en Santa Cruz.

“Todo mentira. Ese día estaba en un acto donde inauguramos una planta de uranio en Bariloche”, dijo Cristina Kirchner que no hizo referencia a otro mensaje que exhibió la fiscalía de que el 1 de diciembre Báez le escribió a López para decirle que se había reunido con “la señora”.

“En un ejercicio histriónico nos dijo que había estado durante meses controlando 26 mil llamadas. Se le pasaron por alto mas de 4 mil llamadas de Caputo (Nda: Nicolás, empresario), el hermano de la vida de Macri, donde pedía redeterminaciones de precio y demostraba una familiaridad”, dijo y agregó que “Caputo es un visitante asiduo a Los Abrojos, donde un juez y el fiscal juegan al futbol”. La referencia fue a la quinta del ex presidente Macri y a que el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del Tribunal Oral, formaban parte de un equipo de fútbol que participó de torneos en ese lugar. Ese aspecto lo remarcó varias veces.

A pesar de las críticas al alegato de la Fiscalía la defensa de Cristina Kirchner no pidió su nulidad, algo muy habitual en los juicios. Tampoco no lo hizo ninguna de las otras cinco defensas que hasta ahora alegaron en el juicio. “Es la imputada y tiene derecho a decir cualquier cosa. Pero no refutó las acusaciones. Estamos muy tranquilos con lo que hicimos”, le dijeron a Infobae fuentes allegadas a la fiscalía.

Con información de www.infobae.com