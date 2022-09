Martín Soria volvió a presionar a la Justicia: “Sería un escándalo jurídico que la condenen a Cristina”

Unos días después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner se defendiera en el marco del juicio en su contra por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, volvió a opinar de la causa y consideró que “sería un escándalo jurídico” que el tribunal la condene porque, a su entender, “no hay pruebas” para ello.

De esta manera, el funcionario nuevamente presionó en medio del proceso, como ya lo había hecho días atrás, cuando pidió investigar por presunto mal desempeño a los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, que son quienes llevan adelante la acusación contra la ex jefa de Estado.

En esta oportunidad, en diálogo con el programa Rayos X, que se transmite por Radio 10, Soria sostuvo que durante los alegatos “quedó totalmente demostrado con elocuencia que no hay pruebas ni elementos para condenar a Cristina Kirchner”.

“Sería verdaderamente un escándalo total, un escándalo jurídico e institucional, una sentencia por parte de un tribunal como este, que no es un tribunal cualquiera, condenando a partir de una acusación en la que se llegó a utilizar pruebas falsas y tergiversar los hechos para perseguir política, mediática y judicialmente a la vicepresidenta”, criticó.

En este sentido, el ministro señaló que los jueces que están al frente del juicio “no pueden hacer caso omiso al prevaricato en el que incurrieron los fiscales Luciani y Mola en el marco de sus alegatos, en esas nueve jornadas, en esas más de 50 horas”.

“Con tan solo dos jornadas, el abogado defensor de Cristina, el doctor (Carlos) Beraldi, tomando elemento por elemento, los mismos que tomaron los fiscales para tergiversarlos, los fulminó. Demolió todas y cada una de esas pruebas armadas”, agregó.

Así, Soria volvió a cuestionar el trabajo de Luciani y Mola, a los que hace tan solo unos días les dijo que “deberían estar preocupados porque deberían estar siendo investigados por el tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal” por su actuación en esta causa.

Por otra parte, consultado sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta, el ministro de Justicia explicó que está “convencido de que alguien financia” a los agresores, que se encuentran detenidos, y apuntó contra “tres abogados asociados al macrismo”, en referencia a los defensores de Nicolás Carrizo.

“Es raro, a todos nos llama la atención que en un intento de asesinato a la vicepresidenta no surjan motivaciones de tipo político. No era un lobo solitario, como dijo la oposición en un primer momento. Después, para bajarle el precio, hablaron de ‘la banda de los copitos’, que es una forma de banalizar el atentado y de minimizar, como ‘acá no pasó nada’, que es lo que pretende la oposición. Tirando del hilo, tarde o temprano va saliendo la verdad, tarde o temprano se va a llegar a los verdaderos responsables”, cuestionó.

Al respecto, el funcionario argumentó que “todo esto responde a una misma lógica de construcción del poder, que no es la que sigue el peronismo”, y llamó a reflexionar sobre “quiénes son los que se sienten cómodos con este nivel de violencia que se vive hoy en la Argentina”.

Por último, también cuestionó a Juntos por el Cambio por la falta de apoyo al proyecto de ley para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia: “Basta con ver las caras de quienes son la oposición en la Cámara de Diputados para darse cuenta de que son los grandes beneficiarios de la mesa judicial y de lo que significa esta justicia contaminada por el macrismo”.

